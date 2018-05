17enne muore in incidente | ambulanza sequestrata per soccorrerlo

Notte di follia ai Quartieri Spagnoli : 17enne muore in incidente - gli amici sequestrano un'ambulanza : Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli, dove un 17enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a Montecalvario e ha coinvolto ...

Si schianta contro un'auto su uno scooter rubato : muore 17enne : MILANO, 16 MAG - Un albanese, di 17 anni, è morto nello schianto tra un'auto e il motorino, risultato rubato, su quale viaggiava a Pioltello, centro del Milanese. L'incidente stradale è avvenuto ieri ...

Tragedia scuote il mondo del calcio : muore in campo un 17enne [DETTAGLI] : Un ragazzo di 17 anni è morto improvvisamente, ieri, mentre giocava una partita di calcetto a Pozzuoli (Napoli). L’istituto scolastico in cui il giovane studiava, l’istituto superiore statale Pitagora, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia con un minuto di raccoglimento, questa mattina, durante le lezioni. “Ieri, sul campo di calcio, improvvisamente è morto un nostro alunno della 3 1TI D – si legge in una circolare ...

Incidenti in Montagna : 17enne giapponese muore sul Monte Rosa : Un 17enne ha perso la vita questa mattina cadendo in un crepaccio profondo circa 12 metri nel Grenzgletscher, sul versante Nord del massiccio del Monte Rosa, a circa 3.200 metri di altitudine. Il giovane, che ieri era salito insieme al padre al rifugio ”Monte Rosa Hutte”, a quota 2.883 metri, nel territorio di Zermatt, stava camminando con il padre in attesa di un elicottero che li riportasse a valle. Subito dopo l’incidente il ...

Napoli : scontro fatale con auto - muore 17enne che guidava scooter : Incidente mortale in via Epomeo, dove è avvenuto uno scontro tra un centauro ed un automobilista a bordo di una Mini One. Nell'incidente, verificatosi intorno alle 19, ha perso la vita...

TERAMO - 17enne FRANCESCA PROSPERI PALLAVOLISTA MUORE DI TUMORE/ Il parallelo con Lauren Hill : TERAMO, morta la 17ENNE PALLAVOLISTA FRANCESCA PROSPERI: un raro TUMORE ha stroncato la giovane di Roseto. Da due anni combatteva contro un cancro, non ce l’ha fatta la povera ragazza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:19:00 GMT)

Roma - scontro auto-moto : muore 17enne : Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E’ successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava alla guida di una moto, è stato urtato da un'auto e si è poi schiantato contro un palo. T

