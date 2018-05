Zingaretti a Raggi | «Decida sui rifiuti | il ciclo si deve chiudere nel Comune»

Così Raggi invita Lombardi a rompere con Zingaretti : Roma. La Nemesi corre via chat, nel brogliaccio che ha per oggetto il rapporto non proprio serenissimo tra Virginia Raggi, sindaco di Roma a cinque stelle, e Roberta Lombardi, già candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, ora consigliere regionale di opposizione dialogante con il govern

Mattarella - Raggi e Zingaretti a via Caetani per cerimonia Moro; Erba alta e spazi verdi abbandonati a Roma : TEATRO Roma, IN 3 ANNI 1.718 ALZATE SIPARIO E 450MILA SPETTATORI Bilancio 'positivo' per il Teatro di Roma, che dal 2015 al 2017 ha totalizzato 336 spettacoli, 330 eventi culturali e 1.718 alzate di ...

Campidoglio - Raggi sente Zingaretti per immobile in via Gomenizza : Campidoglio, Raggi sente Zingaretti: proseguiamo iter assegnazione a Miur immobile comunale in via Gomenizza. “Massimo sostegno a progetto innovativo per realizzare centro polifunzionale dedicato a persone con disabilità”. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha sentito telefonicamente il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. La prima cittadina ha ottenuto rassicurazione circa il proseguimento dell’iter per l’assegnazione al Ministero ...

Svastica al Quadraro - condanna di Zingaretti e Raggi : Roma, 31 mar. , askanews, 'La Svastica comparsa sul monumento in ricordo del rastrellamento nazista del Quadraro, è una vergogna per Roma, città della Resistenza. Spero che i responsabili vengano ...

Lazio - dopo Raggi anche Lombardi apre a Zingaretti : prove d’intesa nella Regione laboratorio del “compromesso” M5s – Pd : prove d’intesa nel Lazio fra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Tentativi di “convergenza” e “collaborazione” che potrebbero diventare il laboratorio per un accordo anche in Parlamento. dopo l’apertura del consigliere uscente Devid Porrello e la visita “programmatica” di Nicola Zingaretti in Campidoglio, il nuovo passo in direzione del disgelo lo compie Roberta Lombardi, candidata pentastellata sconfitta proprio dal neo rieletto ...