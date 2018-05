Young Signorino non si presenta al primo live romano | mmh ha ha ha

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 maggio 2018). Mmh ha ha ha. Sembra l’inizio di un delirio adatto a una giornata di fine maggio col sole di mezzogiorno che colpisce in pieno viso ma si tratta, come in molti ormai sapranno, del nome di uno dei fenomeni musicali del momento e del titolo del suo pezzo (chiamarlo “canzone” proprio non si può) più famoso. Milioni di visualizzazioni su Youtube,, all’anagrafe Paolo Caputo, 19enne di Cesena che si definisce “il figlio di Satana”, è uno degli esemplari più arditi della scena trap e ieri sera, dopo almeno un mese in cui social e giornali di settore non parlano che di lui, era atteso a Roma per il suoche però non c’è stato. Come racconta dettagliatamente Repubblica, il “nostro”, dopo aver registrato una puntata di Matrix nel pomeriggio, si èto al Monk in ritardo, nonostante non ...