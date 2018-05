Xylella | per la foresta degli ulivi una fine scontata

Risultato infausto per Cia su estensione area quarantena Xylella : ...per anni l'applicazione dei protocolli facendo avanzare il batterio " prosegue il vicepresidente D'Amico che ha assistito alla seduta del Consiglio regionale " Noi continuiamo a credere nella scienza ...

Sconforto in provincia di Taranto per l’estensione dell’area quarantena di Xylella : Taranto. “I ritardi della burocrazia, della giustizia e della politica, i santoni che volevano combattere la xylella con la stregoneria

Xylella : pericolo di morte per 30 milioni di ulivi : “La Commissione Europea, oltre a decretare ancora una volta il fallimento di chi era chiamato a controllare l’avanzata del batterio della Xylella, certifica il pericolo di morte per altri trenta milioni di ulivi e settantamila aziende che vivono di olivicoltura”. Con queste parole il presidente del Consorzio Nazionale degli Olivicoltori, Gennaro Sicolo, commenta la decisione della Commissione Europea di innalzare la zona ...

Xylella - disappunto per l’estensione delle aree : “un torto da Bruxelles” : “A Bruxelles hanno deciso sulla Xylella e sull’innalzamento delle aree delimitate in Puglia con un’estensione che è un torto di proporzioni epocali per la Regione Puglia”. Lo ha sostenuto l’assessore alle Risorse agroalimentari della Puglia e coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni, Leonardo Di Gioia, sottolineando, nella seduta monotematica del Consiglio regionale pugliese dedicata ...

Pesticidi per fermare la Xylella - la Regione non ha dubbi : 'non sono pericolosi'. E invita i Sindaci a ritirare le ordinanze : sono trattamenti dolorosi, ma consentiti e non pericolosi allo stato dell'arte della scienza e della medicina» ha dichiarato Di Gioia, ricordando che, grazie ad una determina regionale, è possibile ...

Italia finisce di fronte a Corte Ue per Xylella e smog : Dopo mesi di tregua 'elettorale' sul fronte infrazioni, da Bruxelles arriva per l'Italia una raffica di deferimenti alla Corte di giustizia per violazione del diritto Ue. La Commissione europea ...

Smog - rifiuti radioattivi e Xylella : l'Italia ora rischia multe per miliardi : La Commissione europea trascina l'Italia davanti la Corte di giustizia dell'Ue per non aver risolto la questione della Xylella fastidiosa, il batterio ritenuto responsabile del disseccamento degli ulivi che...

Xylella - Coldiretti : 10 milioni di piante colpite - danni per 1 miliardo : Sono saliti a un miliardo i danni provocati dal diffondersi della Xylella fastidiosa che ha infettato circa 10 milioni di piante in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012, quando fu data la prima segnalazione di anomali disseccamenti su un appezzamento di olivo. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione al deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia Ue da parte della Commissione europea per non aver ...

Ue - Italia deferita alla Corte di giustizia per la Xylella - i livelli di Pm10 e i rifiuti radioattivi : L’Italia finisce davanti alla Corte di giustizia europea per non aver applicato pienamente le misure imposte da Bruxelles sulla Xylella, per aver violato le norme antismog e per non essersi adeguata alle direttive sui rifiuti radioattivi. L’Unione Europea aveva infatti chiesto a Roma di procedere con l’abbattimento degli ulivi malati così da impedire la diffusione nel territorio dell’Unione del batterio killer. Per quanto ...

Ue - Italia deferita alla Corte di giustizia per la Xylella e il Pm10 : ‘Ulivi andavano abbattuti. Livelli di smog violati più volte’ : L’Italia finisce davanti alla Corte di giustizia europea per non aver applicato pienamente le misure imposte da Bruxelles sulla Xylella e anche per aver violato le norme antismog. L’Unione Europea aveva infatti chiesto a Roma di procedere con l’abbattimento degli ulivi malati così da impedire la diffusione nel territorio dell’Unione del batterio killer. Per quanto riguarda lo smog, invece, la decisione della Commissione ...

Il sindaco di San Michele Salentino : "No all'utilizzo dei pesticidi per sconfiggere la Xylella" : ... ha generato molte polemiche nel mondo agricolo. Ma non solo, anche nelle associazioni di categoria, fra gli ambientalisti. A schierarsi contro la legge ad hoc anche la sezione leccese della Lega ...