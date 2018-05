Windows 10 | Microsoft evidenzia le novità di April update per le estensioni di Edge

Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 con nuove opzioni : Microsoft Whiteboard, l’app per i 2-in-1 Windows 10 dedicata al disegno a mano libera e agli appunti presentata per pubblicizzare la nuova Surface Pen, ha ricevuto un nuovo aggiornamento passando alla versione 18.10421.1440.0. Novità E’ stato implementato il nuovo pulsante “+ ” utile ad aggiungere contenuti (testo copiato negli appunti, immagini scattate e immagini salvate) in modo facile e veloce. Microsoft ha aggiunto ...

Windows 10 : Microsoft Edge si riconferma il miglior browser per autonomia [Video] : Nel caso in cui aveste ancora dubbi sul browser migliore sul comparto dell’autonomia, Microsoft vi fornisce una risposta al vostro quesito dimostrandola con un video comparativo. Così come fatto con i precedenti aggiornamenti, anche con April Update il Colosso di Redmond ha pubblicato sul proprio canale Youtube un video di test dove viene confrontata l’autonomia di Edge con quella dei suoi rivali più noti: Mozilla Firefox e Google ...

Windows 10 : Microsoft sperimenta la nuova sezione “Departments” nello store : Stando a quanto riportato da Windows Central, l’azienda di Redmond sta testando una nuova sezione da implementare nell’applicazione di sistema del Microsoft store. Ad oggi, in USA, aprendo il Microsoft store di Windows 10 si può notare la presenza di ben 7 voci situate nella parte superiore della UWP: Home, App, Giochi, Fim e tv, Libri, Estensioni di Edge e Dispositivi (le ultime tre sono di recente introduzione e attualmente non ...

Microsoft Store : scoperto nuovo bug in Windows 10 e Windows 10 Mobile : Un nuovo bug è stato segnalato recentemente da alcuni utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile in merito all’installazione di app e giochi dal Microsoft Store.-- Le segnalazioni, pubblicate sia su Reddit che nei vari forum ufficiali, riferiscono di un bug che impedisce il download di nuove applicazioni e giochi dallo Store ufficiale dell’OS targato Redmond; premendo sul pulsante “ottieni ora” la pagina non fa altro che ricaricarsi senza però ...

Microsoft parla di Windows Phone al Build 2018… ma per sbaglio : Uno scivolone che non è passato certamente inosservato quello fatto da Microsoft durante la seconda giornata del Build 2018 sopratutto dato l’argomento in esame. Se avete seguito tutto ma proprio tutto lo streaming della conferenza di Redmond dedicata agli sviluppatori avrete sicuramente notato che, ad un certo punto, una dirigente di Microsoft nomina “Windows Phone” mentre descrive e presenta la nuova applicazione Your Phone ...

Windows 10 Mobile : Microsoft rinvia il ritiro delle app enterprise : Circa due settimane fa, Microsoft aveva comunicato tramite la pagina ufficiale di supporto tecnico la rimozione delle sue app enterprise per Windows Phone e Windows 10 Mobile a partire dal 20 maggio 2018. Fortunatamente, il Colosso di Redmond, appena prima dal giorno x, ha cambiato idea forse perchè si è resa conto che i suoi dispositivi Mobile sono ancora utilizzati da svariati utenti aziendali, i quali meritano sicuramente il giusto supporto. ...

Windows 10 : disponibile Ubuntu 18.04 LTS sul Microsoft Store : Windows Subsystem for Linux (abbreviato WSL) è un progetto che, a quanto pare, continua a interessare Microsoft e i relativi sviluppatori affascinati dalle sue potenzialità praticamente infinite. Dopo il rilascio nel 2017 della UWP ufficiale di Ubuntu, adesso è arrivato anche il turno di Ubuntu 18.04 LTS (Long Term Support) con il suo approdo sul Microsoft Store di Windows 10. Siamo felici di annunciare che Ubuntu 18.04 è ora disponibile nello ...

Windows Core OS : Microsoft ha svelato in parte il software di Surface Andromeda? : Windows Core OS, il nuovo Windows modulare trapelato nella nostra indiscrezione risalente ad ottobre, potrebbe essere stato svelato, almeno in parte, dalla stessa Microsoft. In quell’occasione avevamo affermato che sarebbe stato implementato su tre nuovi diversi dispositivi facenti parte della famiglia Surface: Andromeda, Polaris e Aruba. Uno di questi è stato annunciato proprio nelle ultime ore e, si, stiamo parlando del nuovo Surface Hub ...

Microsoft : ”Pronti a collaborare con Apple per portare iMessage su Windows 10? : Alla conferenza Build 2018, Microsoft ha presentato Your Phone, una nuova applicazione per Windows 10 in arrivo, si spera, entro quest’anno assieme a Redstone 5. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo e, in sintesi, consentirà agli utenti di integrare maggiormente lo smartphone con il sistema operativo desktop di casa Microsoft; potrete rispondere e leggere i messaggi del telefono direttamente dal PC, il quale permetterà anche di ...

Microsoft Store : la funzione “Acquista come Regalo” aggiunta anche in Windows 10 : Gli utenti Xbox One possono da svariati mesi acquistare dei giochi dal Microsoft Store in formato regalo ovvero comprarli con i propri soldi per regalarli ad altri utenti. Con un nuovo aggiornamento lato server, la funzionalità è stata estesa anche ai giochi marchiati Xbox Live di Windows 10; alcuni esempi possono essere Forza Motorsport 7, Cuphead, Quantum Break, Forza Horizon 3 e Recore. L’annuncio è arrivato direttamente dal blog ...

iMessage per Windows - Microsoft vuole collaborare con Apple : ...quinquennale da 25 milioni di dollari destinato a valorizzare le possibilità offerte dall'AI per ampliare le capacità umane di oltre un miliardo di soggetti diversamente abili in tutto il mondo. Il ...

Windows 10 : Microsoft introduce la Cloud Clipboard in Redstone 5 : Ne abbiamo parlato mesi e mesi con svariati articoli a riguardo e, finalmente, anche se con alcuni ritardi, la Cloud Clipboard è stata rilasciata per gli utenti Insider iscritti nel ramo di distribuzione fast. L’implementazione della nuova feature è avvenuta insieme al rilascio della build 17666 facente parte di Redstone 5, il sesto grande aggiornamento di Windows 10 in arrivo pubblicamente questo autunno. Cluod Clipboard è una di quelle ...

Windows 10 on ARM e le app a 64 bit : Microsoft rende disponibile l’SDK : In occasione della seconda giornata del Build 2018, Microsoft ha finalmente rilasciato l’SDK ufficiale (in versione di anteprima) per la compilazione di app a 64 bit per Windows 10 on ARM. Si tratta, comunque, di una notizia già anticipata circa un mese fa da Erin Chapple, un dipendente di Redmond, che aveva confermato ai colleghi di Engadget l’arrivo del supporto alle applicazioni a 64 bit per Windows 10 on ARM, rimuovendo di ...

Windows 10 : con April Update Microsoft migliora la tecnologia Bluetooth : Con April Update, Microsoft ha silenziosamente migliorato tantissimo il supporto alla tecnologia Bluetooth da parte dei PC e tablet con a bordo Windows 10. Visitando, infatti, il sito web di Launch Studio, è possibile notare i diversi cambiamenti effettuati dal Colosso di Redmond con l’aggiornamento di Aprile. Confrontando, inoltre, i dati di Fall Creators Update emerge che, con la nuova versione, gli ingegneri di Microsoft hanno ...