WESTWORLD - Tutto quello che c' è da sapere sull' episodio di stanotte!

lostinaflashforward

: E anche per le vacanze estive siamo a posto. #Westworld - Dove tutto è concesso. Seconda stagione, su NOW TV ?? - NOWTV_It : E anche per le vacanze estive siamo a posto. #Westworld - Dove tutto è concesso. Seconda stagione, su NOW TV ?? - noveon9 : Shogun World è bellissimo ma tutto quel sangue e quei corpi affettati non farebbero per me #Westworld - JessDontBeHasty : Oggi pomeriggio non lavoro e mi ero fatta tutto un programma, guardo the 100, recupero Westworld, invece è mezz'ora… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Stasera in America andrà in onda la sesta puntata della seconda stagione die dopoche è successo nell'ultima non vediamo l'ora di guardarla.Qui sotto trovate il promo sottotitolato. L'si intitolerà "Phase Space" e ci darà modo di vedere finalmente cosa ne sarà di Peter Abernathy e dei dati che custodisce. Teddy (interpretato da James Marsden)Dopo la sconvolgente puntata ambientata quasi interamente nello Shogun World, torneremo di nuovo a seguire la storyline di Meave (a cui forse si unirà Akane), ma vedremo anche Elsie e Bernard al MESA che tenteranno di connettersi al sistema centrale. Non mancheranno all'appello nemmeno l'Uomo in nero e la figlia Emily. L'Uomo in nero e Emily Cosa vi aspettate da questo? Continuate a seguirci per tutte le news su!Fonte: Spoilertv, Traduttori anonimiUn saluto alle ...