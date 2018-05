Vuoi ricevere gli aggiornamenti beta della UWP di OneNote? Adesso non è più necessario

surface-phone

(Di domenica 27 maggio 2018) Fino ad oggi, perglidi anteprimaUWP di, eraessere iscritti obbligatoriamente al programma Insider di Windows 10 nel canale Relelase Preview oppure in quello Fast., invece, con la nuova versione dell’app rilasciata nel Microsoft Store poche ore fa, è possibile avere accesso aglisemplicemente premendo un pulsate utile per l’iscrizione al programma Office Insider. Si tratta di un miglioramento non da poco poichè in precedenza si doveva per forza scendere a un importantissimo compromesso ovvero quello didi anteprima anche per Windows 10 rischiando di incontrare bug, schermate blu e tutto quello che essere Insider, specialmente nel canale Fast, comporta. Pergli update inè sufficiente ora andare nelle impostazioni dell’app, recarsi sulla voce Office Insider ...