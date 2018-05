Volvo Ocean Race – Volata olandese verso Cardiff

Volvo Ocean Race – Lotta per la leadership tra AkzoNobel e Team Brunel : I battistrada della Volvo Ocean Race si sono ormai lasciati alle spalle le condizioni record e stanno entrando in una zona di alta pressione che inizia a rallentare la loro marcia verso la linea del traguardo di Cardiff. Sarà ripartenza? La leadership è ancora una cosa a due fra Team AkzoNobel, che proprio ieri aveva fatto registrare il record assoluto di percorrenza sulle 24 ore della Volvo Ocean Race, e Team Brunel, che si danno il cambio al ...

Volvo Ocean Race – Team Brunel batte il record di percorrenza sulle 24 ore : I sette Team della Volvo Ocean Race stanno godendo di condizioni ideali per battere il record di percorrenza sulle 24 ore: Team Brunel, con l’italiano Alberto Bolzan, ha coperto prima 552,18 miglia, portando poi il record a 560,06 In effetti alle 17.45 ora italiana, il numero di miglia (provvisorio) è salito a 560,06 e Team Brunel non è solo, solo 6 miglia alle sue spalle, Team AkzoNobel ha anche infranto il record di 3 miglia. Dopo un po’ di ...

Volvo Ocean Race – Il team Brunel più a sud prende margine - ma gli altri team hanno rotta più breve : Lo skipper Bouwe Bekking il suo team Brunel, di cui fa parte anche l’italiano Alberto Bolzan, guida un gruppo di quattro barche che si sono tenute più a sud, godendo di un vento più fresco e prendendo margine sui tre a nord. Ma i “nordisti” sono su una rotta più breve. Chi avrà la meglio? Del trio settentrionale, che ha vento più leggero, fa parte anche il leader della classifica generale MAPFRE, con Dongfeng Race team che è secondo ...

Volvo Ocean Race – Goodbye Newport - prossima fermata Cardiff : Le sette barche del Volvo Ocean Race si dirigono verso Cardiff dopo la vittoria nella In-Port Race di ieri gli olandesi di Team Brunel Dopo la vittoria nella In-Port Race di ieri gli olandesi di Team Brunel, dello skipper Bouwe Bekking e con l’italiano Alberto Bolzan, hanno guidato la flotta nel percorso costiero nella Nagarraset Bay e verso il mare aperto e le 3.300 miglia della nona tappa che porterà le sette barche a Cardiff nel Galles. Una ...

Volvo Ocean Race – Team Brunel suona la carica - la vittoria nella Gurney’s Resort regala il terzo posto nella generale : Il Team olandese Team Brunel, con l’italiano Alberto Bolzan, si aggiudica la vittoria nella Gurney’s Resort In-port Race e recupera nella classifica delle costiere, salendo in terza posizione Tanto pubblico degno di una delle capitali della vela mondiale, malgrado un clima non proprio primaverile, per assistere alla Gurney’s Resort Newport In-Port Race di Newport. Grazie a un bel vento intorno ai dieci nodi le sette barche hanno potuto portare a ...

Vela – Volvo Ocean Race : velisti pronti per la Leg 9 : La nona tappa della Volvo Ocean Race, da Newport negli USA a Cardiff nel Galles, si presenta come l’ennesimo momento clou per la classifica generale La Leg 9 è l’ultima delle tappe “lunghe”: 3.300 miglia teoriche attraverso l’Oceano Atlantico da Newport, nello stato nordamericano del Rhode Island a Cardiff nel Galles. E’ un’altra delle frazioni classiche, ricche di storia, tradizioni e anche di agonismo, visto che assegnerà doppi punti sul ...

Volvo Ocean Race Ocean Summit : rintracciate micro-plastiche nelle acque più remote del pianeta : I campioni sono stati raccolti in prossimità di Point Nemo, il luogo più distante dalla terraferma del pianeta, dove gli esseri umani più vicini sono gli astronauti della base spaziale I dati sono stati resi noti nell’ambito del Volvo Ocean Race Ocean Summit, dove esperti si sono dati appuntamento per esaminare i problemi e le possibili soluzioni sul team dell’inquinamento da plastica, e che si svolge durante lo stopover di Newport, negli USA. I ...

Perché il velista della Volvo Ocean Race disperso non è stato ancora ritrovato : Nei mari del Sud, team AzkoNovel , James Blake/Volvo Ocean Race, I precedenti La Whitbread, il nome iniziale del giro del mondo in equipaggio a tappe, era iniziata in modo funesto. Nell'edizione 1973/...

Vela - la Volvo Ocean Race sotto choc per la scomparsa di John Fisher : Roma, 27 mar. , askanews, La Volvo Ocean Race è sotto choc per la scomparsa di John Fisher, caduto in mare oltre 24 ore fa e ora considerato disperso, a causa delle temperature molto basse e dello ...

Volvo Ocean Race : velista disperso in mare - diminuiscono le speranze - : Sempre più scarse le possibilità di trovare vivo John Fisher, caduto in acqua nel corso della competizione a causa del forte vento durante la settima tappa della gara, a circa 1400 miglia nautiche a ...

Volvo Ocean Race - vento forte : velista cade in mare - le speranze di ritrovarlo sono “in diminuzione” : A causa di condizioni meteo avverse caratterizzate da vento forte, nell’ambito della Volvo Ocean Race, John Fisher (47 anni, del team Sun Hung Kai/Scallywag) è caduto fuori bordo lunedì a circa 1400 miglia nautiche a ovest di Capo Horn. Le speranze l’uomo sono “in diminuzione“, hanno spiegato gli organizzatori sottolineando che Fisher indossava l’equipaggiamento di sopravvivenza appropriato in quel ...

Vela : incidente alla Volvo Ocean Race : La Volvo Ocean Race è il giro del mondo a Vela in equipaggio, i team stanno prendendo parte alla 7/a tappa, da Auckland, in Nuova Zelanda a Itajaí, in Brasile.