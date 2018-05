Volley | Nations League 2018 | oggi Italia-Serbia 27 maggio Orario d’inizio e come

Volley - Nations League 2018 : seconda giornata - risultati e classifica. Polonia batte Russia - Francia e USA in scioltezza. Show Italia : Polonia, Francia, Italia e USA sono le uniche formazioni che hanno vinto le prime due partite della Nations League 2018 di Volley maschile. I Campioni del Mondo non hanno nemmeno perso un set, doppio 3-1 per i transalpini mentre la nostra Nazionale ha lasciato per strada un punto come gli statunitensi. Di seguito tutti i risultati della seconda giornata e la nuova classifica generale. A Ningbo (Cina) USA vs Bulgaria 3-1 (25-19; 22-25; ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia dei Leoni - i guerrieri surclassano il Brasile! Vinta la grande Classica - azzurri ai vertici : Dei veri Leoni hanno sbancato Kraljevo, hanno messo sotto i Campioni Olimpici, hanno vinto la solita battaglia campale contro i rivali più agguerriti, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e hanno trionfato con pieno merito dopo 141 tiratissimi minuti di gioco, al termine di un incontro altamente spettacolare e intenso che ha rinnovato la tradizione della grande Classica della pallavolo moderna. L’Italia ha annichilito il Brasile, ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile 3-2 - le pagelle degli azzurri. Guerriero Zaytsev - Giannelli mani di fata - Juantorena magico : L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-2 nella Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) gli azzurri hanno compiuto un’impresa contro i Campioni Olimpici e si sono regalati una giornata magica. Di seguito le pagelle degli azzurri. IVAN Zaytsev: 9. Semplicemente stratosferico, demoniaco, trascinante, dominante. Una partita degna di uno dei migliori giocatori al mondo: non vedeva l’ora di tornare a ...

Volley - Nations League 2018 : ITALIA MASTODONTICA! Cannibali azzurri - affondato il Brasile Campione Olimpico! Impresa di Zaytsev e compagni : La magia si è compiuta a Kraljevo, è una notte magica per l’ITALIA che fa saltare il banco, sovverte tutti i pronostici e compie la più bella Impresa delle ultime due stagioni. Gli azzurri, al termine di 141 minuti di battaglia campale, hanno sconfitto il Brasile per 3-2 (18-25; 25-19; 25-21; 24-26; 15-8) nella seconda giornata della Nations League 2018 di Volley maschile: i ragazzi di Chicco Blengini si sono letteralmente superati, hanno ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile - la Classica battaglia da vincere! Più di una partita - serve l’impresa nella rivincita olimpica : Non è mai una semplice partita, non è mai un incontro banale, non è un match normale come tanti. Italia-Brasile è la partita per antonomasia, la grande Classica della pallavolo contemporanea, una battaglia campale, uno scontro totale tra due scuole di spicco e due filosofie di gioco differenti, tra due potenze che hanno vinto sei degli ultimi sette Mondiali (tre a testa consecutivi prima dell’affermazione della Polonia) e che si sono ...

Volley Nations - ottimo esordio Italia : ANSA, - ROMA, 26 MAG - La Volleyball Nations League è cominciata bene per la Nazionale Italiana che, a Kraljevo in Serbia, nella gara d'esordio ha superato con il punteggio di 3-1 , 25-18, 25-19, 23-...

Volleyball Nations League maschile : esordio con vittoria per l’Italia - Germania ko : Volleyball Nations League maschile: l’Italia comincia col piede giusto, Germania ko per 3-1 all’esordio Kraljevo. La Volleyball Nations League comincia nel migliore dei modi per la Nazionale Italiana che oggi nella gara d’esordio ha superato con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-19, 23-25, 25-20) la Germania. La formazione di Gianlorenzo Blengini ha disputato una buona gara, riuscendo ad avere ragione dei tedeschi al termine di un incontro ...