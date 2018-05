'Voglio una Europa diversa - più forte - ma più equa'. La lettera di Savona : E a spiegare cosa pensa dell'Europa e del suo incarico da ministro dell'Economia, così come indicato dai leader di Lega e M5s. Paolo Savona ha diffuso un comunicato, poco dopo le 13. 'Non sono mai ...

Torna in Italia Farah : “Voglio dimenticare avere una vita normale” : Torna in Italia Farah: “Voglio dimenticare avere una vita normale” La ragazza ha ringraziato tutti quelli che l’hanno aiutata, dalle autorità alle compagne di classe Continua a leggere L'articolo Torna in Italia Farah: “Voglio dimenticare avere una vita normale” proviene da NewsGo.

Farah : 'Ora Voglio dimenticare e vivere una vita normale' : La diciannovenne pachistana residente a Verona che era stata riportata in patria con l'inganno dalla famiglia per costringerla ad abortire adesso vuole voltare pagina e pensare all'esame di maturità -

Torna in Italia Farah : 'Voglio dimenticare e avere una vita normale' : "Non voglio ricordare" ha detto Farah Tanveer, la ragazza costretta dal padre a Tornare in Pakistan per abortire e rientrata in Italia il 24 maggio. Ora chiede di dimenticare e di essere dimenticata. "...

Farah : "Ora Voglio una vita normale" : Ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di tornare alla mia vita , facendomi uscire da una situazione difficile". Sono queste le prime parole di Farah , la ragazza pakistana che, rientrata in ...

Treno contro Tir nel torinese Il conVoglio finisce su una casa Il testimone : "Sembrava l'inferno" : Disastro ferroviario a Caluso, nel torinese, sulla linea Chiavasso-Ivrea: il bilancio provvisorio e' di due morti e 20 feriti. Alle 23:20 di mercoledi' 23 maggio, il Treno regionale 10027 ha travolto un Tir sui binari , all'altezza di un passaggio a livello nella frazione di Are'. Segui su affaritaliani.it

Treno contro Tir nel torinese Il conVoglio finisce su una casa Il testimone : "Sembrava l'inferno" : Disastro ferroviario a Caluso, nel torinese, sulla linea Chiavasso-Ivrea: il bilancio provvisorio e' di due morti e 20 feriti. Alle 23:20 di mercoledi' 23 maggio, il Treno regionale 10027 ha travolto un Tir sui binari , all'altezza di un passaggio a livello nella frazione di Are'. Segui su affaritaliani.it

Cosa Vogliono i bambini da una vacanza : le risposte che i genitori non immaginano : Altri, invece, dimostrano di avere una mentalità molto aperta: 'La miglior vacanza è quella che ti permette di conoscere facilmente le varie culture del mondo'. Si passa poi alle attività: c'è chi ...

A 30 anni non vuole lasciare casa - genitori lo trascinano in tribunale : “Voglio 30 giorni” : Nonostante i ripetuti richiami a trovarsi una sistemazione autonoma e l'offerta di denaro dei genitori, il 30enne ha continuato a vivere nella casa di famiglia. Il padre e la madre alla fine si sono rivolti al tribunale che ha dato loro ragione e ha sfrattato il figlio.Continua a leggere

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante : "Voglio una persona che sappia darmi amore" (video) : Nelle ultime due puntate del trono classico di Uomini e Donne, Giulia De Lellis è stata la guest star d'eccezione della scelta di Nilufar Addati e dell'ultimo atto in studio di Sara Affi Fella. L'ex gieffina non ha trattenuto l'emozione e le lacrime per essere tornata alla corte di Maria De Filippi senza il suo storico compagno Andrea Damante che ha conosciuto proprio grazie al programma:prosegui la letturaGiulia De Lellis dopo Andrea Damante: ...

Il post su Facebook di una mamma : "Mio figlio è stato sfregiato dai bulli. Voglio far conoscere queste oscenità" : Due scatti postati su Facebook mostrano il volto insanguinato di Emanuele. A procurargli quello zigomo rotto, racconta la madre sui social, sono stati due bulli. Il 16enne di Scampia un pomeriggio di sole stava camminando verso casa, ma dei ragazzi lo hanno raggiunto con il motorino, tagliandogli la strada. Volevano rapinarlo, ma Emanuele non aveva soldi, e così hanno iniziato a colpirlo, con una spranga di ferro: quattro punti di sutura ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo : “Questo è l’anno giusto per il podio - non mi accontento : Voglio una tappa” : Domenico Pozzovivo è stato splendido sullo Zoncolan, ha tenuto botta agli altri big del Giro d’Italia, ha concluso subito alle spalle di Chris Froome e Simon Yates, riuscendo a risalire fino alla terza posizione nella classifica generale. Il lucano è in piena lotta per il podio e fa sognare tutti gli appassionati del ciclismo: l’Italia si aggrappa a lui per chiudere nella top 3 dopo il crollo verticale di Fabio Aru. Queste le ...

Calciomercato Inter - Manchester City e Barcellona Vogliono Skriniar : rifiutata una maxi offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter– Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. Tra questi c’è Milan Skriniar, su cui sono piombate Manchester City e Barcellona con chiare intenzioni di strappare il difensore ai ...

Conosce una ragazza al telefono : «Voglio sposarla». Padre e fratelli gli cavano gli occhi : Ha conosciuto una ragazza al telefono, come tanti suoi coetanei in altre parti del mondo fanno quotidianamente: ma è nato nel posto sbagliato, e finisce senza gli occhi. È successo qualche giorno fa in Pakistan nell'area di Loralai, nel distretto del Balochistan. Il protagonista, ...