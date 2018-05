Viviamo in un Nuovo Medioevo Intervista a Matteo Garrone

huffingtonpost

(Di domenica 27 maggio 2018) Il tempo è stato suo complice: "Avevo in mente questo film da dodici anni. Quando ho finalmente deciso di farlo, l'ho finito in sei settimane, due prima del previsto, quasi di getto. L'ho girato con la precisione maturata attraverso Il Racconto dei racconti e, allo stesso tempo, con la libertà che sentivo nei miei primi film". Il fattaccio del canaro della Magliana, accaduto a Roma nel 1988, è il delitto da cui è partitoper Dogman: "Poi, la storia ha preso la sua direzione autonoma e indipendente". Non ci sono i dettagli raccapriccianti della cronaca nera che, allora, appassionarono l'Italia. C'è, invece, la dolcezza, la schiavitù, l'amore, la forza, la tenerezza, l'abuso, la dipendenza, il candore, la paura, la grazia, e la forma di un tempo: "in un. La violenza sembra dilagare in ogni angolo della nostra ...