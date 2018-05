VISTO PER VOI Il Miracolo

Grande Fratello 15 - Cristina Plevani : "Ho VISTO le prime tre puntate e ho smesso. E' un GF che tira fuori il peggio delle persone" : Cristina Plevani, vincitrice del primo storico Grande Fratello, andato in onda quasi diciotto anni fa (come vola il tempo...), è stata intervistata da Vanity Fair. L'istruttrice di nuoto bresciana, 45enne, ha commentato, ovviamente, l'edizione del GF attualmente in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello 15, Cristina Plevani: "Ho visto le prime tre puntate e ho smesso. E' un GF che tira fuori il peggio delle persone" ...

Sara Scimmi/ Chi ha ucciso la 19enne? Aperto un nuovo fascicolo sula morte della ragazza (Chi l'ha VISTO?) : Sara Scimmi, Aperto un nuovo fascicolo per indagare sulla morte della ragazza di 19 anni che il 9 settembre è stata travolta da un camion pirata a Castelfiorentino. (Chi l'ha visto?)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 09:59:00 GMT)

Dogman - perché il film di Garrone è meno inquietante del preVISTO : L'opera del regista italiano che ha conquistato la Palma d'oro per l'interpretazione di Marcello Fonte corre il rischio, forse calcolato, di chiudersi in un sistema così perfetto e autosufficiente da risultare soffocante 'Dogman', il film di Matteo Garrone - clip: Marcello e l'alano"

ImpreVISTO PER Irama al serale del 19 maggio : video tra Che ne sai e Le tasche piene di sassi : Un Imprevisto per Irama al serale di Amici di Maria De Filippi, il 19 maggio. In diretta su Canale 5, Irama canta il suo singolo, Che ne sai, ma è costretto a fermarsi e ad interrompere la performance a causa di un problema tecnico. Irama viene schierato dalla produzione di Amici di Maria De Filippi immediatamente. Nella sfida a squadre della settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è tra i protagonisti della prima sfida, ...

Pd - la delegata sbotta sul palco : “Parlate di ‘periferia’ - ma chi vi ha mai VISTO? Me ne vado - al congresso non mi chiamate” : “Io ora me ne vado. Consegno la delega al presidente. Ma noi dovremo fare un congresso e se stiamo messi cosi’ come stiamo messi oggi, non me chiamate”. Non le manda a dire Pina Cocci, delegata del Pd di Tor Bella Monaca, dal palco dell’assemblea Pd all’hotel Ergife di Roma. Il suo e’ tra gli interventi piu’ duri. “Da la’- dice indicando la platea- io sentivo le truppe camellate. Veniteci nei ...

"Ho VISTO giustiziare 278 persone nel braccio della morte - il rammarico più grande è non ricordare tutti i volti" : Una vita nel braccio della morte, in Texas, dove la pena capitale è ancora realtà. Michelle Lyons, mamma di 39 anni, ha visto morire 278 persone e in un'intervista al Resto del Carlino si confessa: "All'inizio ero brava a essere imparziale e insensibile, ma con il passare degli anni è diventato più difficile".Prima come giornalista, poi come portavoce del Dipartimento di giustizia criminale del Texas, Michelle ...

Chi l'ha VISTO?/ Anticipazioni 16 maggio : nuove indagini per l'omicidio di "er canaro" Pietro De Negri : Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 16 maggio, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa dell'omicidio del canaro per il quale sono state richieste nuove indagini.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:17:00 GMT)

“Mio figlio ha VISTO tutto - che orrore…”. Il momento drammatico per Fabrizio Corona e il suo Carlos. “L’ho abbracciato forte…” : Se ne sono dette di tutti i colori su Fabrizio Corona. Anche perché, forse, nel mentre lui non poteva parlare, non poteva dare la sua versione dei fatti. E nonostante tutto chissà quanto avrà sofferto per questo, complice anche l’impossibilità di comunicare persino via social. Adesso, però, è tornato a parlare per la prima volta dopo l’uscita dal carcere. Sul numero di ‘Chi’, dopo due anni di silenzio, spiega come ...

Incidente in acciaieria - uno degli operai feriti : “Ho VISTO colleghi completamente bruciati” : Simone Vivian, 34 anni, lavora alle Acciaierie Venete da quando ne aveva 21, per conto di una società esterna, la Hayama Tech Service, che fornisce manodopera alla fabbrica. È uno dei feriti dell’Incidente di domenica, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ed è stato già dimesso: “Mi sento miracolato”.Continua a leggere

Simone Vivian - operaio coinvolto nell'incidente alle Acciaierie Venete : "Ho VISTO gli schizzi di acciaio fuso e i corpi che bruciavano" : "Ho sentito un botto e quando ho alzato la testa c'era fuoco dappertutto". Simone Vivian mostra il corpo ustionato al Corriere della Sera. Il 34enne lavora alle Acciaierie Venete ed è stato coinvolto insieme ad altri tre operai in un incidente, ustionati in modo grave da una colata di acciaio fuso. Due di loro ora lottano per sopravvivere. Vivian ha ricostruito con il quotidiano l'accaduto, un episodio che attribuisce alla sfortuna, da ...

Argentina : meeting board Fmi preVISTO PER venerdì 18 : Il board del Fondo Monetario internazionale , Fmi, si riunirà venerdì 18 maggio per discutere del programma di aiuti finanziari per l'Argentina. "Il nostro obiettivo comune è raggiungere una rapida ...

VISTO PER VOI Loro 2 : B. Umano troppo umano : Così si agghindano gli sguardi e i corpi di una schiera di personaggi di dubbio gusto, che provano ad avvicinarsi al potere per soddisfare pancia, libido, aspirazioni di un mondo senza arte nè parte, ...

Nvidia : preVISTO un calo delle vendite delle GPU per miner di criptovalute : Nvidia si aspetta un ritorno alla normalità del mercato delle GPU a breve, ed un calo della richiesta di schede video da parte dei minatori di cripto-valuta, riporta PCgamer.Nvidia ha cercato di normalizzare i prezzi delle GPU della famiglia GeForce, i quali erano saliti alle stelle a causa dell'incessante domanda dovuta al mercato dei minatori di cripto-valuta.Sembra dunque che, dopo un trimestre con ricavi da record, la situazione stia ...

