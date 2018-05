Vincenzo lotta per la vita Vent’anni | il mondo da scoprire e il sorriso sempre sulle

caffeinamagazine

: Lo schiaffo brucia. È successo qualcosa di molto grave. Si deve trovare una via d'uscita. Con più caparbietà si lot… - Vincenzo_fiore : Lo schiaffo brucia. È successo qualcosa di molto grave. Si deve trovare una via d'uscita. Con più caparbietà si lot… - OA_Sport : #ciclismo PARTERRE STELLARE! Che Tour de France! Vincenzo Nibali sfida Chris Froome, ma anche Nairo Quintana e poi… - vincenzo_celso : @OrbisTertius3 Non semplifichiamo troppo, commetteremmo lo stesso errore dei populisti. I problemi indicati sono pr… -

(Di domenica 27 maggio 2018)ha illabbra, ma a 20 anni non potrebbe essere diverso da così. Questo almeno fino allo scorso ottobre, quando un virus ha messo in pericolo il suo cuore provocandogli la miocardite. Da quel giorno le sue condizioni sono peggioratedi più e ora solo un trapianto lo può salvare. Oggi il ragazzo è in attesa, ricoverato presso l’ospedale Monaldi di napoli. “Fino allo scorso anno – racconta la madre, Mena – giocava a calcio, faceva immersioni subacquee, vuole fare economia gestionale all’università. Ma i sogni, persino per quanto riguarda lo studio, sono per ora interrotti perché la sua patologia lo costringe a stare a letto e a ricoveri lunghi e frequenti. È ricoverato da 15 giorni e resterà lì finché non arriverà un dono. Non può essere dimesso, perché le condizioni sono peggiorate ed è costretto a stare lì”....