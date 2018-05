VIDEO Real Madrid-Liverpool 3-1 | polemiche nel web su Ramos Highlights e gol Finale

VIDEO/ Real Madrid-Liverpool - 3-1 - : highlights e gol della partita - Finale Champions League - : Video Real Madrid Liverpool , risultato Finale -, : highlights e gol della partita, Finale della Uefa Champions League 2017-2018 a Kiev.

VIDEO Le papere di Loris Karius nella Finale di Champions League! Due errori clamorosi - Bale e Benzema segnano e il Real Madrid vince : Loris Karius, portiere del Liverpool, ha commesso due clamorose papere nella Finale della Champions League 2018 di calcio. L'estremo difensore dei Reds, infatti, è stato il grande colpevole della sconfitta degli inglesi contro il Real Madrid. C'è il suo zampino sul primo e sul terzo gol delle merengues. Nel primo caso, ha cercato un frettoloso rinvio con le mani senza accorgersi che nei paraggi c'era Benzema, abile dunque a ...

VIDEO Gareth Bale segna in rovesciata nella Finale di Champions League! Gol da antologia alla Ronaldo - il Real Madrid vince : Gareth Bale ha segnato un gol spettacolare nella Finale della Champions League 2018 di calcio. Il gallese ha siglato la rete del 2-1 con una rovesciata d'autore: colpo da maestro davvero sbalorditivo che ha permesso al Real Madrid di battere il Liverpool e di alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie.

Real Madrid-Liverpool - Gareth "Cristiano" Bale : gol in rovesciata cla-mo-ro-so [VIDEO] : Gareth Bale autore di un gol pazzesco che ha sbloccato per la seconda volta Real Madrid-Liverpool dopo la papera di Karius Incredibile, pazzesco, assurdo. Ogni parola è superflua. Gareth Bale ha portato in vantaggio il Real Madrid contro il Liverpool grazie ad un gol in rovesciata davvero clamoroso che vale il momentaneo 2-1 ai blancos. Un gol che è sembrato davvero molto ma molto simile a quello di Cristiano Ronaldo di poche settimane fa contro ...

Real Madrid-Liverpool - papera clamorosa di un impresentabile Karius : gol regalato a Benzema [VIDEO] : Karius ha sbloccato Real Madrid-Liverpool con una papera che ha del clamoroso, il portiere dei Reds ha regalato l'1-0 a Benzema Real Madrid-Liverpool, due grandi squadre, due portieri che lo sono un po' meno. Il criticatissimo Keylor Navas oggi sta svolgendo il suo compito egregiamente, nonostante un paio di uscite fuori luogo, peggio di lui ha fatto decisamente il collega Karius. L'estremo difensore dei Reds ha letteralmente ...

