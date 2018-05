VIDEO Dani Ricciardo vince il GP di Montecarlo | Vettel secondo Gli highlights della gara

F1 – ‘Piscinazo’ per Ricciardo : Daniel fa (sempre) lo showman - il tuffo del pilota Red Bull a Montecarlo [VIDEO] : Daniel Ricciardo festeggia la sua vittoria con un tuffo in piscina: l’australiano ha trionfato nel Gp di Monaco, è il suo secondo successo stagionale Daniel Ricciardo festeggia ogni vittoria ed ogni podio bevendo lo spumante dallo scarponcino usato durante la gara. Dopo averlo fatto a Shanghai, dopo il Gp di Cina in cui ha trionfato, l’australiano ha ripetuto il collaudato ‘rito’ anche a Montecarlo. Dopo il trionfo sul ...

GRANDE FRATELLO 2018/ VIDEO - Danilo contro tutti : Filippo deluso e sempre più distante : GRANDE FRATELLO 2018, è ormai incrinata l'amicizia tra Danilo Aquino e Filippo Contri. Il romano attacca anche Veronica Satti per i suoi comportamenti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:45:00 GMT)

L'ultima canzone di Pino Daniele cantata dai napoletani : online il VIDEO di 'Resta quel che resta' : Da oggi, venerdì 25 maggio, è online il video di 'Resta quel che resta', lo straordinario nuovo brano inedito di Pino Daniele, composto e inciso oltre 9 anni fa e ritrovato solo adesso, a tre anni e ...

Il VIDEO ufficiale di Resta Quel Che Resta di Pino Daniele con il cantautore e la sua Napoli protagonisti : Mentre il brano è già in radio da una settimana, venerdì 25 maggio il video ufficiale di Resta Quel Che Resta di Pino Daniele ha fatto il suo debutto online su Youtube. Composto e inciso oltre 9 anni fa da Pino Daniele durante la lavorazione dell'album Boogie Boogie Man ma rimasto fuori dalla tracklist, il brano è stato ritrovato solo adesso, a tre anni e mezzo dalla sua scomparsa a causa di un arresto cardiaco nel gennaio del 2015, e per il ...

LUCIA ORLANDO E FILIPPO CONTRI SI SONO LASCIATI/ VIDEO : "È colpa anche di Danilo" (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, LUCIA ORLANDO e FILIPPO CONTRI si SONO LASCIATI ma continuano a cercarsi. Sguardi intensi e sorrisi tra i due e lei non accetta che sia finito tutto così. Il Video.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 23:20:00 GMT)

AIDA NIZAR A DOMENICA LIVE/ VIDEO - provoca Daniele Interrante ed esclama : “Ho sentito il suo muscolo mentale” : AIDA NIZAR a DOMENICA LIVE: lo scontro con Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace è dietro l’angolo: prevista nuova puntata shock con Barbara d'Urso, ecco le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:23:00 GMT)

VIDEO MotoGP - gli highlights del GP di Francia. Valentino Rossi torna sul podio - grande Danilo Petrucci : A Le Mans è andato in scena un bellissimo GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez ha vinto conquistando così il terzo successo consecutivo in stagione e ha allungato in classifica generale. Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara, Valentino Rossi ha conquistato un buon terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Grande Fratello 2018 : Danilo vuole ‘infilarsi’ la Bramieri e scoppia il putiferio – VIDEO : GF15 - Lucia Bramieri e Danilo A quanto pare non è bastata la squalifica di Luigi Favoloso a sedare gli animi nella casa del Grande Fratello 2018, dove nelle ultime ore i concorrenti hanno sfiorato una rissa a causa di una frase giudicata sessista pronunciata da Danilo Aquino. A scatenare le ire, peraltro, non è stato il contenuto della frase pronunciata ma il fatto che Simone Coccia abbia fatto “lezioni di perbenismo”, riferendo a ...

Le Iene - Nina Palmieri e Chiara Ferragni/ VIDEO - saluto per Daniel bimbo guarito dal cancro : “Io ti aspetto!” : Le Iene Show, Nina Palmieri e Chiara Ferragni realizzano un Videomessaggio per il piccolo Daniel: “Cresci un pochino, io ti aspetto!”, ecco le parole dell'imprenditrice digitale.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:37:00 GMT)

Grande Fratello - una frase di Danilo fa infuriare la Bramieri : "Per te non esisto più. Ringrazia che non ho un marito" (VIDEO) : Sembrava che la squalifica di Luigi Favoloso avesse riportato armonia all’interno della casa del Grande Fratello, invece sono bastate appena quarantotto ore per scatenare una nuova furibonda lite.Tutta colpa di una battuta di Danilo che, riferendosi a Lucia Bramieri, avrebbe comunicato di volersi ubriacare per poi ‘provarci’ con la coinquilina.“Vado ad infilare la Bramieri”. Questa è la frase riportata testualmente da Simone Coccia alla ...

Lucia Bramieri ancora in lacrime al GF 15 colpa di Danilo (VIDEO) : Lucia Bramieri in lacrime e ancora una volta è colpa di un altro concorrente del GF 15. Si tratta di Danilo Aquino, che con una sua battuta poco comprensibile ha sollevato un polverone. O meglio, Simone lo ha sollevato al posto suo riferendo a Lucia Bramieri la sua frase sessista. Il GF 15 si è animato in pochi secondi, spingendo la milanese fino al pianto incontrollato e non solo. Lucia Bramieri scoppia in lacrime al GF 15: il caso Danilo ...

Bufera prosciutto di Parma e San Daniele : per anni acquistato quello 'falso' VIDEO : Sequestrati più di 300 mila cosciotti di prosciutto crudo e 140 allevamenti sono finiti sotto indagine dalla Procura di Torino. Ben 220 mila dei prodotti in questione sono stati rivenduti ai marchi San Daniele e di Parma. Il valore di questo giro ammonta ad un totale di 90 milioni di euro. Ovviamente si tratta di una truffa bella e buona ai danni del cliente che crede di acquistare un prosciutto di un certo tipo ma in realta' non è così. I ...