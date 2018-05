Vettel | ' Gara complicata | secondo posto ottimo risultato'

Gp Monaco - Vettel : 'Gara complicata - va bene così' : Roma, 27 mag. , askanews, E' un Sebastian Vettel soddisfatto quello che commenta il secondo posto ottenuto dalla sua Ferrari nel Gp di Monaco di F1. 'Credo che il passo lo avevamo ma la gara e' stata ...

Formula 1 : Vettel dopo Gp Monaco : 'Risultato positivo'. Raikkonen : 'Gara noiosa' : Sebastian Vettel , secondo a Monte Carlo alle spalle della Red Bull di Daniel Ricciardo, ha commentato il risultato che gli ha permesso di guadagnare tre punti su Hamilton nella classifica piloti: "...

Sebastian Vettel - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Avevamo il passo ma gara complicata. Ricciardo più forte - difficile provarci” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari, scattato in seconda posizione, si è subito dovuto accodare a Daniel Ricciardo e non è mai riuscito a insidiarlo per la vittoria. Il quattro volte Campione del Mondo può comunque ritenersi soddisfatto perché si è lasciato alle spalle Lewis Hamilton e gli ha rimontato tre punti in classifica generale: ora il ...

FORMULA 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 gara live : vince Ricciardo - la Ferrari seconda con Vettel - Hamilton terzo : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp MONACO 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:49:00 GMT)

Diretta Formula 1 Gp Monaco 2018/ F1 gara live : Ricciardo sempre leader - Vettel prova ad avvicinarsi : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Monaco 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio) Quando mancano circa trenta giri alla bandiera a scacchi non è cambiata la situazione con Ricciardo sempre in testa, Vettel e Hamilton all'inseguimento. Intorno alla trentesima tornata arriva però un colpo di scena: Ricciardo via radio si lamenta di una perdita di potenza, Vettel annulla ...

FORMULA 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 gara live : Ricciardo mantiene il comando al via - Vettel all'inseguimento : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp MONACO 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio) Siamo giunti al venticinquesimo giro del Gran Premio di MONACO, al comando c'è sempre Ricciardo che precede Vettel, Hamilton, Raikkonen e Bottas: facciamo il punto della situazione. La direzione gara usa il pugno di ferro nei confronti di Sergey Sirotkin: i commissari lo puniscono con uno ...

F1 - GP Spagna 2018 : gara. Doppietta Mercedes : Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas - Sebastian Vettel quarto : Doppietta Mercedes a Barcellona. Lewis Hamilton ha vinto da dominatore il GP di Spagna. Un successo alla vecchia maniera, facendo una gara in solitaria dall’inizio alla fine. Alle sue spalle il finlandese Valtteri Bottas, completando il primo uno-due delle Frecce d’Argento in questo 2018. Sul terzo gradino del podio la Red Bull di Max Verstappen. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, ...

Diretta Formula 1 Gp Spagna 2018/ F1 gara live : ha vinto Hamilton - doppietta Mercedes - Vettel solo quarto : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: ordine d'arrivo, vincitore e podio della quinta gara della stagione (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:41:00 GMT)

FORMULA 1 DIRETTA GP SPAGNA 2018/ F1 gara live : Vettel scavalca Bottas al via - Grosjean provoca incidente : DIRETTA FORMULA 1 F1 streaming video SKY e TV8 gara live Gp SPAGNA 2018 Barcellona Montmelò: ordine d'arrivo, vincitore e podio , oggi 13 maggio, .

Gp Spagna - Vettel : 'Mercedes forti ma la gara è domani' : Roma, 12 mag. , askanews, Sebastian Vettel è tutto sommato soddisfatto del giro che gli ha consegnato la seconda fila del Gp di Spagna 'Sono stato contento del giro con cui ho fatto il tempo ha detto ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Contento della mia prestazione - domani in gara sarà tutto da decidere..” : Sebastian Vettel si ferma in terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno, staccato di appena 132 millesimi dallo strepitoso tempo di Lewis Hamilton che spezza il suo filotto di tre pole position consecutive. La sessione del Montmelò ha regalato molte sorprese, con il tedesco della Ferrari che si è qualificato con le gomme Soft nel Q2, facendo segnare un tempo eccellente, mentre nel Q3 ha faticato nel primo ...

F1 Spagna - Vettel : «Sarà una gara interessante» : BARCELLONA - Sebastian Vettel è deluso ma carico in vista della gara di domani. Il pilota tedesco ha fatto registrare il terzo tempo nelle qualifiche: 'Ero contento del mio giro anche se il primo test ...

F.1 Vettel : "Non ho azzardato. Peccato per il risultato". Leclerc : "Che gara" : Vettel incassa solo un 4° posto a Baku al termine di una gara che ha controllato a lungo e perso per le rocambolesche vicende legate all'ingresso della Safety Car e una staccata fuori misura a Bottas ...

Diretta Formula 1 Gp Azerbaijan 2018/ F1 gara live : vittoria rocambolesca di Hamilton - disastro Vettel! : Diretta Formula 1 F1, gara live del Gp Azerbaigian 2018 a Baku: vincitore e podio, l'ordine d'arrivo e la cronaca del Gran Premio (oggi domenica 29 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:55:00 GMT)