Vertici M5S : 'Si ragiona su impeachment Mattarella' : I Vertici M5s, a quanto apprende l'Ansa, stanno ragionando sull'impeachment nei confronti di Mattarella. M5s fa riferimento all'art. 90 della Costituzione secondo cui "il Presidente della Repubblica ...

Effetto giallo-verde : anche a Vicenza i Vertici M5S stoppano la lista : Siena, Spoleto e Vicenza. Sono le tre città che non vedranno il Movimento 5 stelle alle prossime amministrative del 10 giugno. I vertici M5S hanno infatti deciso di non certificare la lista dei ...

MPS - 10 milioni di crediti a 13 politici mai restituiti : M5S contro ex Vertici : A dover di cronaca si ricorda che sul fronte penale per i bilanci dal 2011 al 2014, la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione degli ex vertici di Mps Fabrizio Viola e Alessandro Profumo. L'AD ...

MPS - 10 milioni di crediti a 13 partiti mai restituiti : M5S contro ex Vertici : A dover di cronaca si ricorda che sul fronte penale per i bilanci dal 2011 al 2014, la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione degli ex vertici di Mps Fabrizio Viola e Alessandro Profumo. L'AD ...

MPS - 10 miliardi di crediti ai politici mai restituiti : M5S contro ex Vertici : A dover di cronaca si ricorda che sul fronte penale per i bilanci dal 2011 al 2014, la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione degli ex vertici di Mps Fabrizio Viola e Alessandro Profumo. L'AD ...

Consultazioni - oggi i Vertici istituzionali. Tensione M5s-centrodestra - : Secondo giorno del nuovo giro di incontri con Mattarella. Dopo i leader politici , tocca al presidente emerito Napolitano e a quelli di Camera e Senato salire al Colle. Le battute di Berlusconi però ...

Vertici Comm. speciale a Lega-Fi-M5s : ANSA, - ROMA, 12 APR - Vanno tutte a Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia le cariche all'interno dell'ufficio di presidenza della commissione speciale della Camera. Andrea Mandelli , FI, e Giorgio ...

Vertici Comm. speciale a Lega-Fi-M5s : ANSA, - ROMA, 12 APR - Vanno tutte a Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia le cariche all'interno dell'ufficio di presidenza della commissione speciale della Camera. Andrea Mandelli , FI, e Giorgio ...

Pd - oltre 400 donne a Vertici partito : “Trattative di soli uomini. Non ci fidiamo più di voi. M5s - Lega e Fi più rosa di noi” : Un appello di oltre 400 donne del Pd al vertice del partito (“sempre più chiuso” e trincerato “dietro trattative di soli uomini”) per tornare a essere protagoniste. A promuoverlo è Francesca Puglisi, già presidente della commissione contro il Femminicidio del Senato, ma soprattutto ex componente della segreteria Renzi con deLega alla scuola. documento, oltre a dire che non ci si può più fidare del gruppo dirigente, e a ...

SALVINI - “CON DI MAIO INCONTRO PRE-CONSULTAZIONI”/ “Stop Vertici Centrodestra : Governo con M5s o Elezioni” : Governo, Matteo SALVINI "chiedo a Di MAIO un INCONTRO prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna alle Elezioni". E intanto Maroni..(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Vertici M5S : Salvini scelga - il cambiamento o paese indietro : Roma, 6 apr. , askanews, 'Salvini scelga tra il cambiamento o riportare indietro il paese. Con la sua mossa oggi ha messo all'angolo se stesso e tutto il centrodestra'. È questa, a quanto si apprende, ...

Saipem : Buffagni - M5S - - no a rinnovo Vertici con ultimi dei renziani : Roma, 4 apr. , AdnKronos, 'Saipem è un'azienda con un potenziale mostruoso, con ingegneri e cervelli che ci invida il mondo, che negli ultimi anni è stata protagonista di scandali tra Consob e Corte dei Conti e che avrebbe chiuso il 2017 con una perdita di 328 milioni di euro. Rinnovare, in solitaria, chi ha reso l'...

Saipem : Buffagni (M5S) - no a rinnovo Vertici con ultimi dei renziani : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “Saipem è un’azienda con un potenziale mostruoso, con ingegneri e cervelli che ci invida il mondo, che negli ultimi anni è stata protagonista di scandali tra Consob e Corte dei Conti e che avrebbe chiuso il 2017 con una perdita di 328 milioni di euro. Rinnovare, in solitaria, chi ha reso l’azienda protagonista di queste vicende ancora da chiarire è un segnale negativo e non condiviso che ...

M5s - dal blog l'avvertimento : cambio Vertici Cassa depositi e prestiti : Se il Pd 'aveva una banca' il M5s vuole la Cassa depositi e prestiti , come fosse quella 'banca pubblica che sostenga l'economia reale' , dodicesimo punto del programma dei Cinquestelle, . La questione Cdp, riporta il Giornale , sembra essere già argomento di trattative tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio .