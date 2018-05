Venezia Trento Streaming video e diretta tv | orario e risultato live playoff

Video/ Venezia Trento (78-80) : highlights della partita (basket gara-1 semifinali playoff) : Video Venezia Trento (78-80): highlights della partita di basket, gara-1 delle semifinali playoff con il colpaccio della Dolomiti Energia in casa Reyer(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:25:00 GMT)

Playoff basket - Gara-1 semifinali : Trento passa a Venezia 78-80 : Dopo la sorpresa della vittoria in gara 1 di Brescia a Milano nella prima semifinale, la seconda con protagoniste Venezia e Trento in quella che l'anno scorso era stata la sfida per il titolo si apre ...

Basket : play off - Venezia-Trento 78-80 : ANSA, - VENEZIA, 25 MAG - La Dolomiti Energia Trentino espugna il Taliercio in Gara-1 della semifinale dei playoff scudetto. L'Umana Reyer Venezia, testa di serie numero 1 del tabellone, si deve ...

Basket - Semifinali Serie A 2018 : Trento espugna il Taliercio! La Dolomiti batte la Reyer Venezia in gara-1 : Salta il fattore campo anche nella seconda semifinale dei playoff di Serie A. La Dolomiti Energia Trentino ha espugnato il Taliercio di Venezia battendo la Reyer per 78-80 al termine di una partita equilibrata. Si tratta del remake della finale dello scorso anno, vinta dai lagunari. La vittoria trentina è stata griffata principalmente da Shavon Shields, autore di 27 punti. Lo show del giocatore americano è cominciato sin dal primo quarto, ...

DIRETTA/ Venezia Trento (risultato finale 78-80) streaming video Rai.tv : Shields al top! (semifinale gara-1) : DIRETTA Venezia Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della semifinale playoff di basket A1. E' la riedizione della finale scudetto dello scorso campionato(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:52:00 GMT)

Diretta / Venezia Trento (risultato live 72-73) streaming video Rai.tv : ultima frazione (semifinale gara-1) : Diretta Venezia Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della semifinale playoff di basket A1. E' la riedizione della finale scudetto dello scorso campionato(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:25:00 GMT)

DIRETTA / Venezia Trento (risultato live 43-44) streaming video Rai.tv : terzo quarto! (semifinale gara-1) : DIRETTA Venezia Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della semifinale playoff di basket A1. E' la riedizione della finale scudetto dello scorso campionato(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:53:00 GMT)

Diretta / Venezia Trento (risultato live 25-23) streaming video Rai.tv : fine primo quarto! (semifinale gara-1) : Diretta Venezia Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della semifinale playoff di basket A1. E' la riedizione della finale scudetto dello scorso campionato(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:06:00 GMT)

DIRETTA / Venezia Trento (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : palla a due! (semifinale gara-1) : DIRETTA Venezia Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della semifinale playoff di basket A1. E' la riedizione della finale scudetto dello scorso campionato(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:15:00 GMT)

Venezia Trento/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (playoff - semifinale gara-1) : diretta Venezia Trento, info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della semifinale playoff di basket A1. E' la riedizione della finale scudetto dello scorso campionato(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:47:00 GMT)

Basket - Semifinali Play-off 2018 : il tabellone completo - Milano-Brescia e Venezia-Trento. Date - programma - orari e tv : Milano-Brescia e Venezia-Trento sono le Semifinali dei Playoff Scudetto di Basket maschile. Si è delineato il tabellone dopo dei quarti di finale chiusi rapidamente e che non hanno ammesso repliche. Sicuramente il tricolore rimarrà al Nord. L’Olimpia sempre essere la grande favorita della vigilia ma se la dovrà vedere con l’agguerrita Leonessa che cerca il colpaccio contro la corazzata di Armani, mentre dall’altra parte Venezia ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia è in semifinale - Trento va sul 2-1 con Avellino : Dopo Milano e Brescia, anche la Reyer Venezia stacca il biglietto per le semifinali dei Playoff di Serie A dopo aver chiuso sul 3-0 la Serie contro la Vanoli Cremona. Continua invece il quarto di finale tra Trento ed Avellino, con la Dolomiti che va sul 2-1 dopo il successo di questo sera. Tutto facile per i campioni in carica di Venezia. La Reyer domina contro Cremona, imponendosi per 99-72 in casa della Vanoli, qualificandosi in questo modo ...

Risultati Playoff Serie A Basket – Venezia firma il tris - Trento sorpassa Avellino in gara-3 : Venezia supera Cremona e chiude la Serie con un netto successo in trasferta, Trento batte Avellino a domicilio e si porta sul 2-1 La postseason della Serie A di Basket entra nel vivo. Dopo i successi di Milano e Brescia che hanno chiuso sul 3-0 le rispettive Serie contro Cantù e Varese, tocca anche a Venezia staccare il pass per la semifinale. La formazione campione d’Italia, supera nettamente Cremona con il risultato di 72-99 portandosi sul ...

Playoff Basket - Peric trascina Venezia. Trento corsara ad Avellino : La Reyer Venezia ha sconfitto 87-77 la Vanoli Cremona mentre la Dolomiti Energia ha sbancato il PalaDelMauro 79-77