Vela – Team Tilt è il primo campione del mondo GC32

Vela – Assegnato a Team Tilt il 1° titolo iridato GC32 : Ultima giornata con doppia sessione di regate: alla mattina e nel primo pomeriggio; dopo 16 regate, meritata vittoria del Team svizzero Tilt formato da giovani talenti Alto livello tecnico nel primo campionato del Mondo della classe GC32 riconosciuto da World Sailing (la Federazione Internazionale di Vela) che si è concluso oggi, domenica, a Riva del Garda. Dopo tre anni che i catamarani volanti fanno tappa alla Fraglia Vela Riva il livello si è ...

Vela – Mondiale GC32 : la corsa per il titolo ristretta a due team : Sarà lotta a due per il Mondiale GC32? La corsa per il titolo sembra ristretta a due team ma con cinque prove ancora da disputare Alla vigilia della giornata conclusiva del primo Mondiale GC32 di Riva del Garda la corsa per il titolo sembra ristretta a due team ma con cinque prove ancora da disputare, potrebbero essere addirittura undici gli equipaggi con una chance di vittoria. A conferma di quanto combattuta sia la classe dei catamarani ...

Vela – Mondiale GC32 : il Team Tilt di Sebastien Schneiter sale in vetta : E’ il Team Tilt il leader della classifica del Mondiale GC32 in corso sul Lago di Garda Il Lago di Garda ha rispettato in pieno le descrizioni da brochure turistica del Garda Trentino oggi: sole splendente, un vento da sud, la celeberrima Ora di 15/18 nodi che hanno permesso ai catamarani volanti di raggiungere punte di velocità superiori ai 30 nodi. Dopo aver portato a termine ben cinque prove, i 13 equipaggi sono tornati nel marina della ...

Michael Jackson e la mossa segreta in Smooth Criminal. SVelato il trucco da un team medico : Il suo modo di ballare è imitato ancora oggi. Michael Jackson , il re del pop, era anche uno straordinario ballerino. Che amava stupire. A 9 anni di distanza dalla sua tragica scomparsa si torna a ...

TOTS FIFA 18 : tutto quello che devi sapere sui Team of the Season - le Squadre della Stagione! SVelati i TOTS di Serie A e Ligue 1? : Per i fan di Call of Duty, giovedì 17 maggio Activision (Nasdaq: ATVI) e il pluripremiato […] L'articolo TOTS FIFA 18: tutto quello che devi sapere sui Team of the Season, le Squadre della Stagione! Svelati i TOTS di ...

SVelati i TOTS della Premier League di FIFA 18 Ultimate Team : tutti i dettagli : Il momento più atteso dalla community di FIFA 18 Ultimate Team è finalmente arrivato: i TOTS, Team of the Season, sono finalmente realtà, con Electronic Arts che fremeva nell'attesa di poter rivelare al mondo quali sono i primi giocatori selezionati da lei stessa a essere omaggiati di una carta blu super speciale che premia le prestazioni dei vari campioni nell'arco dell'intera annata sportiva. Dopo le “elezioni” operate dalla community, che ...

Il team di Shadow of the Tomb Raider sVela dettagli su trama e gameplay : Abbiamo da poco ricevuto il primo trailer e gli screenshot ufficiali di Shadow of the Tomb Raider. Ora, invece, possiamo apprendere maggiori dettagli sul gioco grazie ad un panel del Tribeca Film Festival, al quale hanno partecipato alcuni degli sviluppatori del gioco, tra i quali il director Daniel Chayer-Bisson e lo sceneggiatore Jill Murray. Innanzitutto, in Shadow of the Tomb Raider vedremo la maggior parte della storia raccontata ...

Ciclismo - Giro d'Italia : sfida Froome-Aru - sVelate Uae Emirates e Team Sky : Chris Froome contro Fabio Aru al Giro d'Italia non s'è mai visto. Alla Vuelta e al Tour de France sì, invece. Ed è stato spettacolo puro in salita. Nel 2014, in Spagna, Fabio vinse a San Miguel de ...