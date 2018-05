Vela – Mondiale GC32 | la corsa per il titolo ristretta a due team

Vela – Mondiale GC32 : il Team Tilt di Sebastien Schneiter sale in vetta : E’ il Team Tilt il leader della classifica del Mondiale GC32 in corso sul Lago di Garda Il Lago di Garda ha rispettato in pieno le descrizioni da brochure turistica del Garda Trentino oggi: sole splendente, un vento da sud, la celeberrima Ora di 15/18 nodi che hanno permesso ai catamarani volanti di raggiungere punte di velocità superiori ai 30 nodi. Dopo aver portato a termine ben cinque prove, i 13 equipaggi sono tornati nel marina della ...

Vela – Mondiale GC32 : i ribelli di INEO primi leader a sorpresa : I giovani ribelli di INEOS primi leader a sorpresa del Mondiale GC32 Grandi nuvole minacciose sopra le montagne del Garda Trentino hanno reso la prima giornata del Mondiale GC32 complicata per i 13 equipaggi internazionali riuniti a Riva del Garda. Dopo aver atteso per qualche tempo che il vento da nord, il famoso Pelèr, si trasformasse nell’attentato nota Ora, il vento da sud del lago, la flotta dei catamarani volanti ha potuto disputare due ...

Vela – Tempo variabile nella prima giornata di regate del 1° Mondiale GC32 : In testa i britannici di Ineos Rebels UK dopo le prime due regate. Spettacolo a Riva del Garda: il Mondiale GC32 tra grandi campioni della Vela olimpica e di Coppa America. Alla Fraglia Vela Riva grandi sforzi organizzativi per portare l’eccellenza della Vela moderna sul Garda Trentino Iniziato a Riva del Garda il 1° campionato del Mondo GC32 evento con il top della Vela Mondiale organizzato alla Fraglia Vela Riva e in programma fino a domenica. ...

Vela – Il primo mondiale GC32 di Riva del Garda splende di campioni : Quanti campioni in acqua per il primo mondiale GC32 di Riva del Garda Dopo le prime prove in acqua svoltesi oggi i catamarani volanti si ritroveranno domani per le prime regate del mondiale GC32, organizzato dalla Fraglia Vela Riva nello splendido campo di regata di Riva del Garda, dove si daranno battaglia per la prima volta le flotte del GC32 Racing Tour e delle Extreme Sailing Series Il campo di regata è uno dei più spettacolari e tecnici del ...