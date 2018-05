Vegetariana | vegana | crudista | tutto quello che c' è da sapere su queste diete

today

: imporre ai propri figli una dieta (per esempio vegana o vegetariana) - cutiedimpIes : imporre ai propri figli una dieta (per esempio vegana o vegetariana) - LiaColombo1 : @RgRita7 Allora comincia tu a informarti. Se dici di essere vegetariana, ma poi non usi derivati del latte, come fa… - luigiesposito59 : Stasera la dieta prevede pizza vegana,vegetariana e normale -

(Di domenica 27 maggio 2018) C’è chi le sceglie per moda, chi perché fanno dimagrire, chi per una questione etica. Ma tuttesono in grado di apportare una adeguata quantità di nutrienti per il nostro organismo? Si, ma non solo tramite gli...