ilfattoquotidiano

: Vedermi nudo allo specchio è una delle esperienze più atroci che mi sia mai capitata - erregi69 : Vedermi nudo allo specchio è una delle esperienze più atroci che mi sia mai capitata - Cascavel47 : Vedermi nudo allo specchio è una delle esperienze più atroci che mi sia mai capitata - parejitasexy69 : RT @SimoneTDR: @SimoneTDR Vuoi vedermi nudo per te? Sto facendo Show Privato???? ?? -

(Di domenica 27 maggio 2018) Che sia benedetta la foglia di fico! A me la nudità inquieta. La natura non mi ha mai convinto, la trovo innaturale, e che non vi sembri un paradosso! Vi sembra un paradosso? Ok, avete ragione, effettivamente è un paradosso. Amo i paradossi. Ci sguazzo nei paradossi, trovo che i paradossi siano paradossali. Ed è paradossale trovare paradossale un paradosso! Mi spiego, anzi: mi dispiego. La natura umana è paradossale, per natura l’uomo è contro natura, quindi un paradosso è naturale, non è paradossale, ed è questo il paradosso! Oddio, non ci sto capendo più niente! Ma se c’è una cosa che non sopporto è tutta la retorica naturista sul benessere psicofisico, sui cibi genuini, sulla vita sana! La grande panzana, la panzanapanzane: la nudità ti permette di arrivare a una accettazione di te stesso!è unapiùche mi sia mai ...