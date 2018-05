Vann Nath | il monaco-pittore che sopravvisse ai Khmer rossi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 maggio 2018) “Mettevano i cittadini delle classi più umili in posizioni di responsabilità, come se fossero dei politici di alto livello. Guardando alla fascia direttiva, era evidente che quasi il settanta per cento di questi provenisse dalla classe contadina. Urlavano il proprio odio contro gli alti ufficiali, perché calpestavano gli inferiori e i deboli. Ma ora che erano saliti al potere non solo calpestavano le persone, addirittura uccidevano milioni di contadini del proprio Paese. La chiamavano ‘la rivoluzione infuocata: la più progredita, gloriosa e prodigiosa’. Non sarebbero stati soddisfatti finché non avessero fatto diventare l’intero Paese quieto come una foresta adibita alle sepolture”., uno dei sette sopravvissuti degli oltre 14mila cittadini cambogiani torturati e uccisi nella famigerata prigione S-21, o Tuol Sleng, racconta la sua devastante esperienza nel ...