Van Der Mark completa la doppietta

Superbike - GP Bretagna 2018 : gara-2. Van Der Mark concede il bis. Rea in terza posizione - Davies è quinto - indietro Melandri : Sullo storico circuito del Leicestershire, a Donington Park, sesto weekend del Mondiale 2018 di Superbike, è ancora la Yamaha dell’olandese Michael Van der Mark ad imporsi. L’orange ha bissato il successo di gara-1, conquistando questa seconda manche in modo autoritario, davanti al sorprendente pilota turco (Kawasaki) Toprak Razgatlioglu, a 2″348 dal vincitore, ed al leader del campionato Jonathan Rea (Kawasaki), a 2″614. ...

SBK : a Donington Van Der Mark entra nella storia : A Donington Park, il pilota 25enne Michael Van Der Mark ha compiuto un’impresa storica diventando il primo pilota olandese nella storia a vincere una gara nella classe WorldSBK del Mondiale MOTUL FIM Superbike. Scattato dalla sesta casella in griglia, “Magic Mike”, come viene chiamato dai suoi fan, poco dopo metà gara è riuscito a conquistare […] L'articolo SBK: a Donington Van Der Mark entra nella storia sembra essere il primo su ...

SBK a Donington in Gara1 vince Van Der Mark : Il sabato di Donington vede Tom Sykes , Kawasaki, partire dalla pole position, fin qui nulla di strano se non fosse che è la 44esima della sua carriera e che gli vale il record assoluto nella storia ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : gara-1 - risultato e classifica. Van Der Mark vince davanti a Rea! Melandri cade : Michael van der Mark ha fatto saltare il banco e ha vinto gara-1 del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale Superbike. L’olandese, in sella alla Yamaha, ha sovvertito il pronostico della vigilia ed è riuscito a battere le favoritissime Kawasaki. Il 25enne ha così ottenuto il primo successo stagionale dopo tre podi e regala alla scuderia dei tre diapason la prima gioia in questo 2018. Van der Mark è rimasto in scia alle due verdone ...

