V-Bucks gratis in Fortnite? Epic Games spiega come evitare le truffe

optimaitalia

(Di domenica 27 maggio 2018) Lo sappiamo tutti,è uno dei giochi più popolari al mondo. Se non IL gioco più popolare. Milioni di giocatori, milioni di dollari incassati da. Chiaramente con l'aumentare del successo aumentano proporzionalmente i truffatori e malintenzionati che cercano di approfittare delle persone.Soldiin? ImpossibileSicuramente è YouTube una delle piattaforme dove si riversano persone non proprio con buone intenzioni. Canali ad esempio che offrono consigli suavere V-, cioè la valuta all'interno di, in maniera scontata o addirittura. Chiaramente si tratta di una truffa. I furbi, e sono sempre di più, vogliono dirottarvi su un sito malevolo per rubare i propri dati e addirittura i dati della carta di credito.Non si tratta quindi di un problema da poco, tanto cheè intervenuta su Twitter con un messaggio piuttosto ...