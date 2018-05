ilfattoquotidiano

: Ustica, lo Stato ammette la colpa ma non spiega il perché di tanto mistero: Ci sono anche interessi legati alla vol… - globne : Ustica, lo Stato ammette la colpa ma non spiega il perché di tanto mistero: Ci sono anche interessi legati alla vol… - dariobalotta : Ustica, lo Stato ammette la colpa ma non spiega il perché di tanto mistero - Cascavel47 : Ustica, lo Stato ammette la colpa ma non spiega il perché di tanto mistero -

(Di domenica 27 maggio 2018) Ci sono anche interessi legati alla volontà (o quantomeno al proposito) di difendere da una nascente concorrenza l’allora solido monopolio Alitalia dietro le manovre di depistaggio che, nel 1980, tentarono dire la strage dicon la tesi del “cedimento strutturale”? Non è forse un interrogativo nuovo, ma certo la Cassazione lo ha riportato recentemente alla ribalta. Ecco: la Corte suprema ha condannato il ministero della Difesa e quello dei Trasporti per “omesso controllo e sorveglianza dei cieli sull’area di navigazione aerea attraversata dal Dc9 sui cieli di”. I due dicasteri dovranno risarcire la compagnia aerea Itavia, fallita dopo l’abbattimento del suo Dc9 colpito il 27 giugno 1980 da un missile che provocò la morte di 81 persone. Dopo 38 anni di attesa bisognerà però aspettare ancora qualche mese per sapere se i 265 milioni di indennizzo sono una ...