Usa | Trump firma ordini esecutivi per revisione burocrazia federale

Usa-Corea del Nord - Trump riapre al vertice con Kim : «Colloqui molto produttivi» : Donald Trump ribadisce su Twitter che il summit con il leader Nordcoreano Kim Jong-un potrebbe comunque svolgersi il 12 giugno a Singapore. «Abbiamo avuto colloqui molto produttivi con la Corea...

Coldiretti - dazi : balzo del 6% del Made in Italy Usa nonostante Trump : balzo del 6% per le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno registrare un nuovo record storico nonostante le tensioni commerciali generate dalla minaccia di dazi da parte del Presidente Usa Donald Trump. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati relativi al commercio estero ad aprile divulgati dall’Istat. Fuori dall’Unione Europea gli Stati Uniti sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made ...

Vertice Trump-Kim Jong-un - il segnale è chiaro : con gli Usa non si può trattare. Solo arrendersi : La scelta di Trump di far saltare il Vertice con Kim Jong-un è una mossa irresponsabile. Le motivazioni per cui è stato fatto saltare sono un puro pretesto: un po’ di insulti – reciproci – non sono certo motivo sufficiente. Così come il fatto che Trump abbia voluto evitare il possibile sgarbo di veder annullato il Vertice da parte del presidente nord coreano, è una logica demente con cui non si potrà mai arrivare ad un accordo ...

Corea - Trump : "Forze Usa e alleate sono pronte se necessario" : I venti di guerra tornano a spirare sulla Corea . Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha riferito alle agenzie di stampa di avere discusso con il segretario alla Difesa James Mattis e con ...

Corea del Nord - Trump cancella il vertice con Kim Jong-un. Il «modello Libia» evocato dagli Usa dietro la rottura : I due leader non si incontreranno il prossimo 12 giugno a Singapore. Nella lettera al leader Nord Coreano, il presidente Usa ringrazia Kim Jon-Un per la liberazione degli ostaggi americani e parla di «occasione perduta» e di «momento triste per la storia». Ma la Casa Bianca lancia anche velate minacce: «Parli delle tue capacità nucleari, ma le nostre sono così enormi e potenti che prego Dio che non siano mai utilizzate»...

