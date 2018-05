Uomini e Donne | Nilufar e Giordano | nessuna crisi dopo le accuse di Stefano Guglielmini

Uomini e Donne - Gemma sceglie Marco e saluta Maria De Filippi? : Uomini e Donne, il celebre people show di Maria De Filippi, continua a far parlare di sé. Al centro dell'attenzione, per l'ennesima volta, troviamo la tanto discussa dama torinese Gemma Galgani. Non c'è dubbio sul fatto che le vicende di gossip che hanno coinvolto la donna, ed anche il suo ex Giorgio Manetti, abbiano appassionato il pubblico di Canale 5. Ogni volta che il trono over va in onda, sono sempre in tantissimi si spettatori che si ...

Perché Giorgio Manetti (forse) abbandonerà Uomini e Donne : Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne? Secondo le ultime indiscrezioni a settembre il cavaliere non prenderà più parte al Trono Over. 62 anni e un fascino che fa impazzire le Donne, Giorgio è diventato nel corso degli anni uno dei personaggi cult del programma di Maria De Filippi. Il pubblico ha cominciato a notarlo fra la schiera dei corteggiatori quando il cavaliere toscano ha iniziato una relazione con Gemma Galgani. Per mesi i due hanno ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro e Valentina Pivati : primo selfie e dichiarazioni di coppia : Di Mariano Catanzaro e Valentina Pivati del trono classico di Uomini e Donne si sono perse completamente le tracce subito dopo la scelta/non scelta di qualche giorno fa. La neo coppia, forse, si è presa del tempo per metabolizzare quanto accaduto dentro e fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi e vivere alla luce del sole un sentimento allo stato primordiale.prosegui la letturaUomini e Donne, Mariano Catanzaro e Valentina ...

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - foto : felici e innamorati con Luigi Mastroianni : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI inseparabili: serata a Napoli per la coppia di Uomini e Donne dopo le polemiche scatenate dall'ex corteggiatore Stefano Guglielmini.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:45:00 GMT)

Uomini e Donne - il brutto sospetto su Nilufar Addati : il suo percorso è tutto un imbroglio : Il sospetto che Nilufar Addati abbia ingannato sia la produzione che i telespettatori si fa sempre più vero e dopo il racconto del suo corteggiatore Stefano Guglielmini anche una delle autrici ...

Uomini e Donne - Mariano dopo la scelta : “Sono un disastro…” : Mariano Catanzaro dopo la scelta di Uomini e Donne: le sue prime parole Qualche giorno fa, decisamente a sorpresa, Mariano Catanzaro ha scelto Valentina Pivati, la quale ha detto sì. E’ stata una scelta assolutamente insolita in quanto il tronista di Uomini e Donne è finito nell’occhio del ciclone per aver partecipato a una serata. E in quella occasione una ragazza lì presente ha segnalato alla redazione del popolare dating show ...

Uomini e Donne oggi - Nilufar e Giordano a Napoli : nessuna crisi tra i due : oggi Uomini e Donne, Nilufar e Giordano stanno ancora insieme nonostante le foto di Stefano Guglielmini Le foto di Stefano Guglielmini con Nilufar Addati? Non sono un problema per Giordano Mazzocchi! Nonostante i gossip e le indiscrezioni di questi giorni, che parlano dell’ex tronista fidanzata durante i primi mesi del suo Trono a Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Nilufar e Giordano a Napoli: nessuna crisi tra i due ...

Uomini e Donne - Mariano dopo la scelta : il messaggio d’amore per Valentina : Uomini e Donne, Mariano e Valentina dopo la scelta: felici e innamorati Che fine hanno fatto Mariano e Valentina dopo la scelta a Uomini e Donne? I due sono una coppia a tutti gli effetti! Usciti dallo studio di Maria De Filippi l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno ufficialmente iniziato la loro relazione d’amore. Nelle […] L'articolo Uomini e Donne, Mariano dopo la scelta: il messaggio d’amore per Valentina ...

Valentina Dallari/ Uomini e donne - foto sui social : "i miei sabati preferiti" : La lotta di Valentina Dallari ma sui social arriva una foto che mostra "I suoi sabati preferiti" in compagnia dell'amata famiglia che le è sempre accanto. (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:25:00 GMT)

Uomini e donne : Stefano Guglielmini e le sue dichiarazioni choc - ultimo commento Video : Dopo la scelta di Nilufar Addati, una delle due protagoniste donne del Trono Classico di Uomini e donne, uno dei corteggiatori sta facendo delle dichiarazioni forti nei riguardi della ragazza. Si tratta di Stefano Gugliemini, un giovane napoletano che dopo un incontro con Nilufar nel bar di lui, ha deciso di andare in studio per farle la corte. Stefano attacca Nilufar Stefano Guglielmini dopo aver abbandonato il programma, e dopo la scelta della ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta e Ursula Bennardo - la storia continua? Colpo di scena nel finale (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. È finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? L'ultima registrazione sembra lanciare nuovi sospetti, intanto Gianni Sperti...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro e Valentina Pivati : avvistamento dopo la scelta e non solo! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro e Valentina Pivati sono stati avvistati dopo la scelta: ecco come prosegue la loro storia(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne news - Mariano e Valentina ancora fidanzati? La verità : news Uomini e Donne: Mariano e Valentina stanno ancora insieme? Ecco cosa è successo alla coppia Quest’ultima settimana è andata in onda la scelta di Mariano. Il tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di lasciare la trasmissione prima che fosse troppo tardi. Il simpatico ed esuberante napoletano stava rischiando di restare senza le […] L'articolo Uomini e Donne news, Mariano e Valentina ancora fidanzati? La verità proviene da ...

Uomini e donne : Stefano Guglielmini e le sue dichiarazioni choc - ultimo commento : Dopo la scelta di Nilufar Addati, una delle due protagoniste donne del Trono Classico di Uomini e donne, uno dei corteggiatori sta facendo delle dichiarazioni forti nei riguardi della ragazza. Si tratta di Stefano Gugliemini, un giovane napoletano che dopo un incontro con Nilufar nel bar di lui, ha deciso di andare in studio per farle la corte. Stefano attacca Nilufar Stefano Guglielmini dopo aver abbandonato il programma, e dopo la scelta della ...