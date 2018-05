Uno spettro si aggira per la Farnesina | quello dell' irrilevanza

huffingtonpost

(Di domenica 27 maggio 2018) Il problema non è il nome del titolare. Il problema è il ruolo del ministero. Ed oggi il rischio più avvertito allaè che sulle grandi tematiche che fannoa politica estera qualcosa di centrale nell'agenda di governo, i centri decisionali siano spostati in altri ministeri.È il "moo-Minniti", dicono ad Hp fonti "trasversali" del MAE; trasversali in tanti sensi:anagrafico,e sensibilità partitiche,e aspettative individuali e collettive. Non è un problema che nasce oggi, con il (forse) governo giallo-verde alle porte. Né è un problema che può essere racchiuso nell'individuazione del capoa diplomazia italiana: che sia, quasi certamente, l'ambasciatore Roberto Giansanti o altre feluche in carriera, interessa a chi si iscrive alla cordata vincente, ma la sostanza ...