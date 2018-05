Uno Mattina Estate torna su Rai 1 | ecco quando

Uno Mattina Estate 2018 dal 4 giugno con Massimiliano Ossini e Valentina Bisti : Massimiliano Ossini Sarà un’inedita coppia a dare il via al palinsesto estivo di Rai1. Da lunedì 4 giugno torna Uno Mattina Estate, consueta appendice nei mesi caldi del popolare morning show della prima rete della tv pubblica. La conduzione sarà al 50% rinnovata. La conferma è quella della giornalista Valentina Bisti, che nella scorsa stagione aveva affiancato alla guida del programma Tiberio Timperi. Quest’ultimo non ci sarà; per ...

Per Di Mare.Rinaldi conferma a Unomattina e nel fine settimana arriva Giorgino (Anteprima Blogo) : Anche la stagione odierna del contenitore feriale del mattino di Rai1 è andata a gonfie vele. Unomattina ha ottenuto grandi ascolti e la coppia alla guida del programma formata da Franco Di Mare e Bendetta Rinaldi si è dimostrata la coppia giusta per guidare questo programma.E' arrivata dunque in queste ore, secondo quanto apprende TvBlog, la conferma di Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi anche per la prossima stagione di Unomattina. Per quel ...

Retroscena Blogo : Unomattina in famiglia e il rebus del sostituto di Tiberio Timperi : Movimenti in casa Rai in vista della prossima stagione, al via a settembre. Se sembra ormai certo che Tiberio Timperi approderà a La vita in diretta per sostituire Marco Liorni e affiancare Francesca Fialdini, qualche dubbio in più resta sul nuovo conduttore di Unomattina in famiglia, in onda il sabato e la domenica su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, a prendere il posto di Tiberio Timperi, da anni volto del contenitore mattutino del ...

'Otello' ad Uno Mattina : 'Fondazione Politeama di Catanzaro esempio positivo nazionale' : E' stata una sfida vinta che ha raccolto il consenso del pubblico durante l'itero arco della stagione arricchita da quattordici spettacoli di ogni genere e che si è conclusa con l'unica ...

Il Politeama su Uno Mattina : esempio positivo per il teatro italiano : E' stata una sfida vinta che ha raccolto il consenso del pubblico durante l'itero arco della stagione arricchita da quattordici spettacoli di ogni genere e che si è conclusa con l'unica ...

"MADE IN BASILICATA" - VENERDÌ IN TV A Uno Mattina SU RAI 1 : ... il Cnr lancia 'l'alleanza' tra ricerca, sviluppatori, cultura e politica 2 giorni ago 10.422 Musei, il design 'prima del design': è la campagna social di maggio del Mibact Lascia un commento Annulla ...

Veronica Maya torna in onda su Rai1 dopo Unomattina Estate - : ... piacevole volto Rai, e le sue amiche della mattina di Rai1 parleranno di attualità, gossip, spettacolo, cinema dimenticandosi per una volta della cronaca nera.

Veronica Maya torna in onda su Rai1 dopo Unomattina Estate : Quelle brave ragazze confermato: Veronica Maya torna dopo Unomattina Estate Bisogna godersi il più possibile questi ultimi mesi di televisione perché poi l’Estate non solo porterà un caldo insopportabile, ma soprattutto la desertificazione dei palinsesti Tv. L’ha ammesso la stessa Maria De Filippi a Che tempo che fa di Fabio Fazio: Mediaset in Estate non offre poi così tanti contenuti. La Rai, d’altro canto, offre un mattino ...

Massimiliano Ossini con Valentina Bisti alla guida di Unomattina Estate 2018 (Anteprima Blogo) : Partirà ad inizio giugno la nuova avventura estiva del contenitore del mattino del primo canale della televisione pubblica, che permetterà all'attuale coppia alla guida di Unomattina formata da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi di godersi le meritate ferie dopo nove mesi di alzatacce mattutine.TvBlog è in grado di anticipare la coppia che darà la sveglia al pubblico italiano per i mesi di giugno, luglio, agosto ed inizio settembre. Si tratta ...

Unomattina : Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi sostituiti : Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi sostiuiti per Unomattina Estate Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi saluteranno i telespettatori del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo venerdì 8 giugno (salvo variazioni dell’ultimo momento) prima di godersi le meritate ferie, dopo mesi di grande successo. Dall’11 giugno 2018, infatti, Massimiliano Ossini e Valentina Bisti saranno alla guida di Unomattina Estate. La coppia di conduttori che ...

