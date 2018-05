Una gara tra youtuber e giallisti

Lewis Hamilton - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Ero al limite. Sarà Una gara complicata per noi domani!” : Fa quello che può Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il leader della classifica iridata ha ottenuto il terzo tempo nel time-attack sulla pista del Principato, alle spalle del poleman Daniel Ricciardo (Red Bull) e di Sebastian Vettel (Ferrari), dovendo fare i conti con una Mercedes con tanti problemi di aderenza, che mal si adatta alle caratteristiche del circuito monegasco. “Qui ...

Playoff NBA - la tremenda beffa della gara-5 di Chris Paul : decisivo e infortUnato : In una serie che vede protagonisti un due volte MVP, l'MVP in carica delle Finals e il probabile MVP di questa stagione, è abbastanza strano che a segnarla in maniera indelebile sia un quarto ...

Una gara a tappe di triathlon all'Elba : CAPOLIVERI - Un altro appuntamento con lo sport outdoor è quello che sta per iniziare a partire da questo week end all'Elba. Il 26 maggio ai nastri di partenza ci saranno gli atleti che si sfideranno nell'attesissimo Iron Tour Italy che ...

Salvini : Savona all'Economia è Una garanzia per gli italiani : Roma, 23 mag. , askanews, Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. 'Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di ...

Salvini : Savona all'Economia è Una garanzia per gli italiani : Roma, 23 mag. , askanews, - Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. "Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di ...

'Savona all'Economia è Una garanzia per gli italiani' - così Salvini - : Roma, 23 mag. , askanews, Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. 'Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di ...

Panchina Napoli - Pancaro : “Ancelotti è Una garanzia” : Giuseppe Pancaro, ex calciatore di Milan e Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’arrivo a Napoli di Carlo Ancelotti (ex allenatore di Pancaro al Milan). “Ancelotti è un grande –ha dichiarato Pancaro-. E’ una garanzia per il Napoli. E’ una persona speciale con cui avevo un grandissimo rapporto, perché lui riesce a instaurare grandi rapporti con ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «È stata Una gara positiva» : TORINO - Dani Pedrosa, dopo un inizio stagione in salita, può dirsi soddisfatto di come è andato il Gran Premio di Francia, visto che ha tagliato il traguardo quinto e senza ulteriori incidenti. ...

Governo - Salvini : “Conte? NessUna marcia indietro - avanti con lui. Savona? A me piace - garanzia per 60 milioni di italiani” : “Conte? Abbiamo accolto l’indicazione degli amici dei 5 Stelle e su questo continuiamo a lavorare”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice con Luigi Di Maio, sul nome del professore Giuseppe Conte quale figura da indicare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Di Maio non mi ha detto che da parte loro ci sono ripensamenti sul nome del premier “, aggiunge il leader del Carroccio. Conte premier è ...

Epidurale - Italia maglia nera : «Garantita a Una donna su 5» : ROMA Stefania e Francesca vivono nel Lazio e sono entrambe al nono mese di gravidanza. Tutte e due hanno una paura folle di soffrire durante il parto e vorrebbero ricevere un aiuto medico per rendere...

Epidurale - Italia maglia nera : 'Garantita a Una donna su 5' : ROMA Stefania e Francesca vivono nel Lazio e sono entrambe al nono mese di gravidanza. Tutte e due hanno una paura folle di soffrire durante il parto e vorrebbero ricevere un aiuto medico per rendere ...

Aquila Basket in semifinale! Battuta Avellino 84-68 in gara 4. Ancora Una volta c'è Venezia : Cronaca in diretta PRIMO QUARTO Partenza a bomba dell'Aquila Basket con un 7-2 di Forray, Sutton e Silins. Bomba di Shields e Hogue. 12-3 mortifero. Scrubb ferma la valanga, Filloy mette la tripla ...

Rally Portogallo - Mondiale 2018 : Thierry Neuville ad un passo dal successo in Una gara ricca di colpi di scena : Thierry Neuville mantiene la vetta del Rally del Portogallo 2018 e si avvicina ad ampi passi alla vittoria finale, potendo gestire un vantaggio di ben 39.8 secondi su Elfyn Evans e di 57.2 su Dani Sordo. Per tutti gli altri distacchi abissali, visti i problemi tecnici ed incidenti di ieri, in una gara ad eliminazione come raramente si è visto negli ultimi anni. Andreas Mikkelsen, Sebastien Ogier e Jari-Matti Latvala sono tornati in corsa, ma ...

Rally Portogallo - Mondiale 2018 : Thierry Neuville al comando in Una gara ad eliminazione : Non si può certo dire che il Rally del Portogallo 2018 sia iniziato tra gli sbadigli. Oltre al percorso insidioso e allo spettacolo regalato dai piloti, abbiamo vissuto una serie di emozioni e colpi di scena non da poco. Il leader della classifica Mondiale, Sebastien Ogier, è andato a sbattere nella SS5, Hayden Paddon, al comando fino a quel momento, è finito fuori strada nella SS7 ed è stato portato in ospedale per accertamenti, mentre Ott ...