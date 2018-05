Un sassolino nella zampa? Disinfettate

“Una come me…”. Antonella Clerici - è un addio ‘al veleno’. Dopo le parole al miele delle settimane scorse - nell’ultima puntata de La prova del cuoco la conduttrice si toglie qualche sassolino dalle scarpe. A ‘qualcuna’ saranno fischiate le orecchie… : ”Io e l’azienda stiamo parlando. Ci conosciamo da molti anni e stiamo ragionando su che cosa sia meglio per me e che cosa sia meglio per la rete. Detto questo, francamente non mi immagino lontana da qui. In Rai sto bene e non vedo motivi per andare via”. Così qualche tempo fa parlava Antonella Clerici. parole al miele che ora sembra diventato improvvisamente appiccicoso e fastidioso. Sì perché ieri è andata in onda la ...