Un live in ricordo del fotografo rock

Domenica live / Anticipazioni : Loredana Lecciso - Gerry Scotti e il ricordo di Isabella Biagini (15 aprile) : Domenica Live , Anticipazioni e ospiti di Barbara d'Urso, oggi 15 aprile 2018: Loredana Lecciso in studio dopo la rottura con Al Bano, anche Iva Zanicchi e il ricordo ad Isabella Biagini .(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Isabella Biagini è morta : il ricordo domani a Domenica live? : Domenica Live: morta Isabella Biagini a 74 anni Isabella Biagini è morta. Difatti la popolare attrice e showgirl, come riportato da Il Messaggero, è venuta a mancare stamattina alle 8.52 nella clinica Antea Hospice al Santa Maria della Pietà a Roma. La donna è stata ricoverata in clinica circa un mese fa, dove ha seguito in queste settimane cure paliative. A Novembre circa la donna è stata colpita da un’improvvisa ischemia. Da quel momento ...