Un faro nello spazio | la prima osservazione di una pulsar

(Di domenica 27 maggio 2018) Essere uno scienziato degli anni 60’ che cerca di studiare i segnali captati dal cosmo e ad un certo punto, nel silenzio più assoluto dell’universo, cominciare a sentire dei suoni chiari che si ripetono ad intervalli regolari, come se provenissero da una qualche fonte artificiale. Di certo Susan Burnell, l’astrofisica che registrò lavolta questi segnali, ancora non conosceva questo tipo di fenomeno, tanto che queste onde le chiamò LGM, ovvero 'Little Green Man' facendo riferimento al fatto che segnali così regolari potessero provenire da una fonte aliena. Ma cosa sono esattamente queste? Una magia stellare Lesono delle stelle a neutroni, le quali si formano a to di uno degli eventi più magnifici dell’universo, le supernove VIDEO. A to di questa immensa esplosione, gli strati esterni della stella vengono espulsi e ne rimane il denso nucleo. Tale nucleo è ...