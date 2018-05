Un agente su tre si candida alle elezioni comunali per avere i permessi | “Carceri in

L’agente di Hamsik spaventa il Napoli : potrebbe lasciare il club : Napoli alle prese con la possibile sostituzione di Sarri in panchina, ma anche in merito ad Hamsik potrebbero arrivare novità inattese Il Napoli ha festeggiato ieri la conclusione di un’annata comunque da ricordare, nonostante sia sfumato il sogno scudetto cullato per diversi mesi. Uno degli uomini chiave di questa stagione è stato capitan Hamsik, sul quale però pendono alcuni dubbi in merito al futuro, dubbi alimentati dal suo stesso ...

Governo neutrale - di transito o salvagente? Per farlo serve la Treccani : Non saranno stati in grado di fare un Governo in due mesi di tira e molla (vedremo se ci riescono in zona Cesarini), ma perbacco che creatività linguistica hanno dimostrato i nostri politici! Dal gioco delle tre carte alla Treccani. A partire dalle ipotesi fantasiose di Governo. Noi, piccoli scolari istituzionali, ci eravamo affezionati alle poche definizioni recenti del “Governo tecnico” (che poi smette il loden da saggio, si candida alle ...

Juventus - clamoroso : Koulibaly veste bianconero? L’agente : “Juve? Potrebbe…” : Juventus, clamoroso Koulibaly- Secondo quanto riportato dai colleghi di “TuttoSport“, la Juventus starebbe monitorando attentamente la situazione Koulibaly. Il difensore partenopeo potrebbe decidere di lasciare il Napoli a fine stagione. Marotta e Paratici osservano interessati. L’AGENTE: “JUVE? LUI POTREBBE GIOCATE OVUNQUE” L’agente del giocatore non ha smentito tassativamente la potenziale operazione. Il ...

LECCO - agente PICCHIATO SUL TRENO DA NIGERIANI/ "Urlavano : 'Siamo profughi - non puoi farci niente!'" : LECCO, AGENTE PICCHIATO sul TRENO da NIGERIANI: l'assistente capo aggredito si trova in ospedale ed è ancora sotto choc. Il racconto del pestaggio consapevole ad opera dei profughi.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:11:00 GMT)

Il racconto dell'agente : "Ho difeso il capotreno dalle botte dei nigeriani" : Milano - "Il controllore mi ha avvertito di quanto stava accadendo: un passeggero extracomunitario, trovato senza biglietto, aveva dato in escandescenze, non voleva scendere dal treno, si era messo a infastidire altre persone sulla stessa carrozza, minacciava ritorsioni di ogni genere. Il ferroviere sapeva che viaggiavo su quel convoglio, sapeva che in caso di problemi ero pronto a intervenire, quando ero salito a Milano per raggiungere Lecco ...

Lecco - l'agente aggredito sul treno. «Noi profughi - non puoi fare niente» : «Mi hanno urlato in faccia: siamo profughi, non puoi farci niente. Erano in tanti, mi hanno accerchiato, preso a pugni. Sono caduto a terra, sentivo i loro calci. Poi ho perso i sensi». L'assistente ...

agente Buffon : 'Tre candidati per sostituirlo in Nazionale - un favorito' : Il dispiacere per il mancato Mondiale c'è, ma poi il mondo va avanti e Buffon ha giocato altre 31 partite. Se vuoi fare questo lavoro, devi imparare a resettare e nonostante la delusione resti, è ...

Morto l'agente eroe di Trèbes : Non ce l'ha fatta l'agente eroe di Trèbes. Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, che si era offerto come ostaggio per consentire il rilascio delle persone tenute sotto sequestro in un supermercato ...

