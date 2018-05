Ucciso e nascosto in valigia : condanna a 14 anni e 4 mesi per i 5 amici minorenni : Il Tribunale dei minori di Bologna ha condanna to a 14 anni e 4 mesi in rito abbreviato il gruppetto di amici imputati per l'omicidio di Congliang Hu, lo studente cinese di 20 anni soffocato con un cuscino e chiuso in una valigia all'interno della sua camera, nella casa di famiglia a Modena.Continua a leggere

