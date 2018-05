Uccide a coltellate la moglie in casa davanti al figlio di 17 anni

Dramma a Piacenza - Uccide la moglie con tre coltellate alla gola davanti al figlio : Un uomo ha ucciso la moglie con tre coltellate alla gola nel loro appartamento di Viale Dante a Piacenza. A dare l'allarme il figlio 17enne della coppia, che è stato portato in Questura per dare la proprio testimonianza. Il killer si è costituito.Continua a leggere

Paziente Uccide la sua terapista a coltellate : assolto : MILANO - assolto perché incapace di intendere e di volere. E' il verdetto emesso dal gup del tribunale di Brescia Alessandra Di Fazio nei confronti di Abderrhaim El Mouckhtari, marocchino di 54 anni, ...

MILANO - Uccide A COLTELLATE L'AMICO DOPO LITE IN STRADA/ La fidanzata di Matteo Villa non era presente : MILANO, accoltella l’amico per le avances alla ragazza: morto giovane di 22 anni. Arrestato l’assassino, Matteo Villa, di anni 28, per aver accoltellato il suo socio in affari(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:09:00 GMT)

Coca e alcol - poi la lite : Uccide l’amico 22enne per strada a coltellate : In manette un uomo di 28 anni, Matteo Villa. L’omicidio dopo un litigio per strada. La vittima è William Lorini, 22 anni, ucciso con due fendenti alla pancia nella zona di via Padova. Il giovane è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Raffaele

Babysitter Uccide a coltellate due fratellini di 6 e 2 anni : “È stato il demonio a dirmi di farlo” : Yoselyn Ortega, tata di 56 anni, è stata condannata all'ergastolo per aver ucciso a coltellate Lucia "Lulu" Krim, sei anni, e il suo fratellino Leo, di due, di cui si stava occupando, nella loro casa di New York, prima di riporre i loro corpi sanguinanti nella vasca da bagno. Ai giudici ha detto: "Il demonio mi ha detto di farlo, mi dispiace molto".Continua a leggere

Parigi - assalitore Uccide un uomo e ferisce otto persone a coltellate. La fuga dei passanti : Un uomo sabato sera ha aggredito con un coltello i passanti in pieno centro di Parigi. L’uomo che ha accoltellato diverse persone nel centro di Parigi invocando il nome di Allah – nel quartiere dell’Opera – è stato ucciso dalla polizia, prontamente intervenuta. Nel video la fuga dei passanti ripresa dalla finestra di un appartamento della zona. L'articolo Parigi, assalitore uccide un uomo e ferisce otto persone a coltellate. La fuga ...

Litigano per le bollette non pagate : Uccide il figliastro a coltellate : Un uomo di 56 anni è stato ucciso, al culmine di una lite, con alcune coltellate al torace nella serata di ieri a Monterotondo, vicino Roma. Per l'omicidio i carabinieri della compagnia di ...

