TV | Rai3 | l’economia circolare tra le nuove inchieste di Report

meteoweb.eu

(Di domenica 27 maggio 2018) Lunedì 28 maggio nuovo appuntamento con, alle 21.15 su. Tra ledella settimana: ECONOMIA(di Alessandra Borella). “Dalla culla alla culla”, come dice il guru delWalter Stahel: un’economia “pensata per potersi rigenerare da sola” in un processo di riciclo virtuoso. Così, con i fondi di caffè si può produrre di tutto e dai pannolini usati nascono mollette da bucato, la grafite diventa una matita senza legno e le bucce di arancia si trasformano in un tessuto morbido come la seta. Sono numerosi gli scarti industriali riutilizzabili, dalla carta al vetro, alla plastica recuperata dagli oceani trasformata per produrre scarpe da ginnastica. Tra i grandi paesi europei l’Italia è quello che recupera più materia prima da reimpiegare nel sistema produttivo, il 18,5%. Il “pacchetto economia” è stato ...