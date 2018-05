TV | Rai3 | a “Passato e Presente” Gino Bartali | giusto tra le nazioni

meteoweb.eu

(Di domenica 27 maggio 2018) Tra il 1934 e il 1954,è per tutti l’asso del ciclismo italiano. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale Ginettaccio, come è anche chiamato, compie un altro tipo di impresa: salva 800 ebrei dalle deportazioni nazifasciste. Una storia che il professor Stefano Pivato rilegge con Paolo Mieli a, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 28 maggio alle 13.15 sue in replica alle 20.30 su Rai Storia. La Delegazione per l’Assistenza degli Emigranti Ebrei è un’organizzazione di resistenza formata da attivisti cattolici. Tra loro c’è anche, il quale tra l’autunno del 1944 e l’estate del 1945 si mobilita per fornire aiuti percorrendo la tappa più importante della sua vita: quella da Firenze ad Assisi. Tra andata e ritorno, sono quasi quattrocento i chilometri che percorre ogni volta per raggiungere la cittadina umbra, dove la tipografia ...