TV | Rai1 | “Paesi Che Vai” arriva a Pavia | sulle tracce dei Visconti

TV - Rai1 : Perugia - “Paesi che vai” sulle tracce delle Sante dell’Umbria : Domenica 20 maggio alle 9.40 su Rai1 , “Paesi che vai“, nel giorno della festa di Santa Rita da Cascia, arriva in Umbria, il cuore verde d’Italia, una regione ricca di preziose testimonianze architettoniche del medioevo cristiano che ha dato i natali ad alcuni dei più grandi mistici e santi italiani. Il viaggio di Livio Leonardi partirà da Perugia , l’antica Perusia, sulle tracce di tre grandi donne che in periodi diversi hanno saputo ...

TV - Rai1 : la puntata di “Paesi che Vai” dedicata a Rimini : Domenica 13 maggio alle 9.40 su Rai1 , “Paesi che Vai” sarà dedicata a Rimini , comune di circa 150.000 abitanti a soli 6 metri sul livello del mare che si estende per 15 km sulla costa adriatica. Il suo nome latino “Ariminum” e il suo impianto urbanistico testimoniano le sue antiche origini: sarà infatti nel 268 a.C. che i romani fonderanno una colonia approfittando della strategica posizione geografica che farà di questa città un ottimo punto di ...

TV - Rai1 : “Paesi Che Vai”arriva a Cremona - sulle tracce dei grandi maestri liutai : Domenica 6 maggio, alle 9.40 su Rai 1, Paesi Che Vai… arriva a Cremona, sulle tracce dei grandi maestri liutai che l’hanno resa la capitale mondiale della musica. Un primato non sfuggito all’UNESCO, che ha infatti riconosciuto l’antica arte della costruzione del violino come “patrimonio immateriale dell’umanità”. Immersa nel cuore della Pianura Padana e avvolta in un paesaggio evocativo e misterioso, Cremona sorge sulla riva sinistra del ...