TV | Rai Storia | “Il giorno e la Storia” | la strage di piazza della Loggia

TV - Rai5 : “Avventure botaniche” racconta la storia di ninfee e rose : Sono due dei fiori più riconoscibili e amati: la ninfea e la rosa. Ne parla il secondo e ultimo episodio della serie BBC “Avventure botaniche”, in onda lunedì 28 maggio alle 14.45 su Rai5. Il viaggio inizia nel luoghi in cui si è evoluta la ninfea, una delle primissime piante da fiore: la Corea del Sud. Qui il loto, suo parente stretto, è venerato e celebrato. Si prosegue poi in Gran Bretagna, dove uno dei massimi esperti racconta come questo ...

Ecco perché Shadow of the Tomb Raider sarà una storia emozionante : In queste ore, Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video dedicato a Shadow of the Tomb Raider che ha per protagonista Jill Murray, sceneggiatrice della nuova avventura di Lara Croft che rappresenta il terzo e conclusivo capitolo della serie avviata da Crystal Dynamics nel 2013. Nel video la Murray spiega che, nel momento in cui Lara diventa a tutti gli effetti Tomb Raider, dovrà decidere se essere un'eroina o una minaccia. ...

Storia di Osmu - l'opeRaio disabile licenziato da un robot : E’ stato licenziato a 61 anni dopo 30 anni di lavoro per essere sostituito con un robot. Questa la Storia di Osmu Labib, originario del Marocco e disabile da quando nel 1991 perse la mano destra per un incidente sul lavoro avvenuto nella stessa azienda alla quale, suo malgrado, deve dire addio: la Grief Italia, una ditta che produce taniche e contenitori a Melzo, nel Milanese. I motivi del licenziamento In Italia da quasi 40 ...

[La storia] Robot licenzia un opeRaio disabile dopo 30 anni in fabbrica. Un monito per Lega e M5s : Su questo punto concordano ormai la maggior parte degli economisti del mondo. Eppure nel contratto di governo non c'è traccia di questo come se fossero ancora fenomeni importanti solo per la lettura ...

Prima che la notte - il film su Pippo Fava/ Su Rai 1 la storia del giornalista ucciso da cosa nostra : Su Rai 1, in occasione della Giornata della legalità, va in onda "Prima che la notte", il film di Daniele Vicari sul giornalista Pippo Fava, interpretato da Fabrizio Gifuni.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 07:05:00 GMT)

Prima che la notte - la storia di Giuseppe Fava su Rai 1 : Rai 1 nella giornata della legalità dedica la Prima serata al film tv “Prima che la notte” dedicato alla figura di Pippo Fava In occasione de La giornata della legalità, Rai 1 celebra e ricorda il giornalista Pippo Fava con la messa in onda del film per la tv “Prima che la notte“. Prodotto da Rai Fiction, Fulvio Lucisano e Paola Lucisano, il film si apre con alcune immagini del giornalista che fa il suo ritorno a Catania. ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella Bellezza” - San Vincenzo al Volturno : È stato uno dei monasteri più grandi d’Europa. La sua Basilica Maior – oltre sessanta metri di lunghezza, quasi trenta di larghezza e trenta colonne di granito egizio – si presentava come una colossale costruzione al pari delle chiese delle abbazie dell’Europa carolingia. Il complesso di San Vincenzo al Volturno, in Molise, uno straordinario sito archeologico che racconta l’arte, la vita monacale e i valori spirituali dell’Europa ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dall’Antichità” Olimpia - i giochi degli dei : Ogni quattro anni il mondo greco si ferma, le guerre vengono interrotte, le cause legali e le condanne a morte sospese, tutti si riunisco a Olimpia per celebrare il dio Zeus con cinque giorni di gare sportive. “Cronache dall’Antichità”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 21 maggio alle 21.40 su Rai Storia, va alla scoperta delle Olimpiadi e della loro Storia. L'articolo TV, Rai Storia: a “Cronache dall’Antichità” Olimpia, i ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - la disfida di Barletta e gli ultimi cavalieri : Barletta, inizi del 1500: la città, sotto il controllo spagnolo, è assediata dai francesi di Luigi XII che contende a Ferdinando II il controllo del regno di Napoli. Una pagina di Storia che Cristoforo Gorno rilegge in “Cronache dal Rinascimento”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 21 maggio alle 21.10 su Rai Storia. I rapporti fra spagnoli e italiani sono molto tesi, a causa delle privazioni dell’assedio. Per appianare i rapporti con ...

Seconda e ultima puntata de Il Confine su Rai1 - anticipazioni 16 maggio : come finirà la storia di Bruno - Franz ed Emma? : La miniserie ambientata nella Prima Guerra Mondiale volge al termine stasera: Rai1 manderà in onda la Seconda e ultima puntata de Il Confine. Dopo aver conosciuto il cast e i personaggi di questa nuova produzione, scopriamo come finirà la storia dei tre giovani protagonisti: che ne sarà di Bruno, Franz ed Emma? La guerra li avrà divisi del tutto, o c'è ancora speranza di ritrovarsi e mettere da parte i rancori del passato? Nella Seconda e ...

TV - Rai Storia : “Cronache dall’antichità” racconta il mistero della morte di Antinoo - un giallo irrisolto : E’ il 30 ottobre del 130 dopo Cristo. Durante una crociera sul Nilo, Antinoo, il bellissimo e giovane amante dell’imperatore Adriano, cade nel fiume e muore. Ancora oggi si discute sulle cause: incidente, omicidio o sacrificio volontario? “Cronache dall’antichità”, in onda lunedì 14 maggio alle 21.45 su Rai Storia, racconta il mistero della morte di Antinoo. L'articolo TV, Rai Storia: “Cronache dall’antichità” racconta il mistero ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella Bellezza” - il culto di San Michele nell’Italia medievale : Un Viaggio nei santuari d’altura più suggestivi dedicati al culto di San Michele, alla scoperta di un patrimonio di grotte naturali e di pitture rupestri di fondamentale importanza per comprendere sia la religiosità medievale sia i fondamenti della spiritualità europea. Lo percorre “Italia. Viaggio nella Bellezza”, il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con il MiBACT, in onda lunedì 14 maggio alle 22.10 su Rai Storia. Luoghi ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Savonarola - il falò delle vanità : È Girolamo Savonarola il protagonista della nuova puntata di “Cronache dal Rinascimento”, in onda lunedì 14 maggio alle 21.10 su Rai Storia. giunge al convento di San Marco, a Firenze, nel 1490. Ha 38 anni, è un frate domenicano originario di Ferrara che ha già vissuto e predicato in molte città. Ha la fama di predicatore moralista: uno che difende gli umili contro i soprusi dei potenti, che depreca il malcostume della società, che condanna la ...