Tutte pazze per Justin Theroux | e che vinca la migliore

Rafia mania : Tutte pazze per la rafia! : Non so a voi, ma a me la Rafia fa subito pensare all’estate: alle serate d’agosto in cui si esce in sandali, alle borse capienti da portare in spiaggia e in città, ad abbinamenti multicolore che però si intonano sempre alla sua tonalità calda e neutra… La Rafia, insomma, mi piace un sacco! Vediamo un po’ come abbinarla. Fonte Press Office Gioseppo Rafia mania: la borsa Io adoro le borse in Rafia! Sono stupende indossate ...