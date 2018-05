Troppe buche sulle strade di Roma | accorciata l' ultima tappa

agi

: ?? #giroditalia2018 troppe buche: i corridori protestano. Corsa accorciata - repubblica : ?? #giroditalia2018 troppe buche: i corridori protestano. Corsa accorciata - repubblica : #giroditalia2018, troppe buche a Roma: ultima tappa neutralizzata, trionfa #Froome - repubblica : Giro, troppe buche a Roma: ultima tappa neutralizzata, trionfa Froome [news aggiornata alle 17:22] -

(Di domenica 27 maggio 2018)stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa sta per finire oggi con l’arrivo dell’ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori va evitata a tutti i costi. Ledihanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato dell'del Giro d'Italia. Problemi di raggi. pic.twitter.com/luW7JzGWum — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 27 maggio 2018 Ecco perché da stamattina i vigili urbani sono al lavoro insieme alle ditte che si occupano (non sempre tempestivamente, come noto) della copertura e sistemazione del manto stradale flagellato dalleper ricoprire quelle dove passeranno i corridori. Oggi asi sono accorti che le...