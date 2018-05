Tronchetti Provera e l' Inter | Icardi? Penso resterà

Tronchetti Provera : «Con l’Inter in Champions ci sarà un upgrade della sponsorship» : Il numero uno di Pirelli ha parlato del ritorno dell'Inter in Champions League, spiegando che la sponsorship vedrà un upgrade a seguito dei risultati sportivi. L'articolo Tronchetti Provera: «Con l’Inter in Champions ci sarà un upgrade della sponsorship» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

F1 - Tronchetti Provera spaventa il circus : “se i costi dovessero diventare eccessivi - faremmo un passo indietro” : Marco Tronchetti Provera ha sottolineato come la Pirelli potrebbe lasciare la Formula 1 se i costi dovessero diventare eccessivi “In Formula 1 noi stiamo volentieri, è chiaro se queste sono le condizioni economiche. Fortunatamente noi abbiamo avuto successi in Formula 1, stiamo lavorando bene, ma non è indispensabile per noi“. Lo afferma il ceo di Pirellli, Marco Tronchetti Provera, nel corso dell’assemblea a Milano. Sicurezza ...

Inter - Tronchetti Provera : “Tra me e la Juve nessuna storia” : Inter, Tronchetti Provera: “Tra me e la Juve nessuna storia” Il derby d’Italia in programma sabato è una sfida speciale per Marco Tronchetti Provera, che da anni con la sua Pirelli ha rapporti stretti con la proprietà della Juventus anche se, direttamente con il club bianconero, lo scenario è molto diverso: “Il mondo delle auto […]

Inter - Tronchetti Provera : 'Icardi resta? Me lo auguro. Su Ronaldo-Iuliano...' : Marco Tronchetti Provera , amministratore delegato Pirelli e tifoso Interista, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra l' Inter e la Juventus : 'Sì, anche per me Inter-Juve è 'La' partita. E bisogna tornare a mostrare la faccia migliore'. L'arbitro Ceccarini è tornato di recente su ...

Afef festeggia 20 anni d’amore con Marco Tronchetti Provera : L’ex top model Afef festeggia 20 anni d’amore con Tronchetti Provera . Si sono conosciuti nel 1998 quando lei conduceva la trasmissione tv “Nonsolomoda” e lui era nel consiglio di amministrazione di Mediobanca. Afef e Marco Tronchetti Provera avevano avuto in precedenza unioni e con figli, insieme non ne hanno avuti e le nozze sono state celebrate in famiglia. Sempre complici e riservati, solo ora, dopo vent’anni di unione, si mostrano ai ...

Inter - Tronchetti Provera/ "La squadra gioca bene - ma deve segnare..." : Inter, Tronchetti Provera: "La squadra gioca bene, ma deve segnare di più". Il ceo di Pirelli torna a parlare a margine della presentazione della personale di Matt Mullican.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Tronchetti Provera : 'L'Inter deve segnare' : 'L'Inter sta giocando bene a calcio, ma deve segnare'. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, ceo Pirelli , main sponsor dei nerazzurri, , a margine della presentazione della personale di Matt Mullican,...

F1 - Tronchetti Provera : «Il nostro brand è ottimo» : A un giorno di distanza dalla fine del prima Gran Premio della stagione, Marco Tronchetti Provera ha spiegato ai microfoni di "La politica nel pallone" che per i pneumatici Pirelli, ' ogni anno è una ...

Tronchetti Provera : “Inter? Dottor Jekyll e mister Hyde” : “L’Inter? Le squadre hanno una componente motivazionale che è fondamentale, all’Inter è venuta meno, oggi sembra ritornare, sembra essere andato via mister Hyde ed essere tornato Dottor Jekyll. Rafinha ha dato una nota di qualità in più alla squadra. Abbiamo visto l’impegno dei giocatori e spero che si consolidi la sensazione delle ultime due partite. L’allenatore è molto capace e le opportunità di recuperare ci ...

F1 - Tronchetti Provera : «Ogni anno è una sfida più impegnativa» : Marco Tronchetti Provera ha spiegato ai microfoni di "La politica nel pallone" che per i pneumatici Pirelli, ' ogni anno è una sfida più impegnativa, ogni gara è un laboratorio a cielo aperto. ...