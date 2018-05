Tredicenne napoletano in ospedale in coma etilico

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) È finito ina tredici anni un ragazzino di San Sebastiano al Vesuvio, nel, che nella notte tra sabato e domenica ha ingerito alcolici e droghe ed è poi stto ricoverato all'pediatrico Santobono.Il ragazzino è arrivato nella struttura sanitaria dopo a trovarlo in strada sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi perché era in stato di incoscienza. Nonostante il, il 13enne non sarebbe in pericolo di vita.I test effettuati dai medici del Santobono hanno rivelato come il giovane non avesse soltanto bevuto, ma avesse anche assunto dei cannabinoidi. I genitori, che lo hanno raggiunto in, non hanno saputo spiegare come si sia procurato droghe e alcol e hanno detto che in passato non si erano mai trovati in una situazione di questo tipo.I carabinieri stanno indagando sui fatti e cercando di rintracciare le persone con cui il ...