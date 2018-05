Tre presupposti per il Samsung Galaxy S8 da cui partire con la patch XXU2CRED

optimaitalia

: Tre presupposti per il #SamsungGalaxyS8 da cui partire con la patch XXU2CRED - GioPao9 : Tre presupposti per il #SamsungGalaxyS8 da cui partire con la patch XXU2CRED - OptiMagazine : Tre presupposti per il #SamsungGalaxyS8 da cui partire con la patch XXU2CRED - Poisivede1 : @MimmoMoramarco Non sei distante dalla verità. Le prima era democrazia, la seconda viveva sui presupposti di una na… -

(Di domenica 27 maggio 2018) La settimana che stiamo per lasciarci alle spalle è stata davvero ricca di novità per coloro che sono in possesso di unS8, soprattutto per quanto riguarda l'aggiornamento di maggio che a quanto pare porterà con sé più novità del previsto come vi ho anticipato pochi giorni fa su queste pagine. Dopo alcune anticipazioni trapelate in Rete ed una certa confusione che si è venuta a creare attorno al top di gamma 2017, ho deciso di fare il punto della situazione per il pubblico italiano oggi 27 maggio.Partiamo col dire che, qualora la notifica per procedere via OTA non dovesse essere ancora arrivata sulS8, non avrete nulla di cui preoccuparvi. Ufficialmente, l'aggiornamento di maggio per il popolare smartphone Android ha messo piede in Europa solo a bordo dei modelli tedeschi. Per questo motivo, gli unici a testare il pacchetto software sono coloro che ...