Tre coltellate alla gola | donna trovata morta in un appartamento a Piacenza

Piacenza - donna trovata morta in casa con Tre coltellate alla gola : Una donna è stata trovata morta nella sua casa di viale Dante a Piacenza , alle porte del centro storico. Sulla gola tre coltellate , che lasciano pensare all’ipotesi di un omicidio. Il corpo è stato ritrovato poco dopo le 16. Sul posto la polizia e i medici del 118. L'articolo Piacenza , donna trovata morta in casa con tre coltellate alla gola proviene da Il Fatto Quotidiano.

