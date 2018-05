Tragedia del viadotto | sopralluogo di Filippone in autostrada per preparare la strage

Tragedia Chieti - parla il mediatore : “Uccisione della figlia è stato gesto programmato” : Tragedia Chieti, parla il mediatore: “Uccisione della figlia è stato gesto programmato” “È stato un gesto volontario in un luogo scelto appositamente che non dava nessuna possibilità di scampo”, così psichiatra Massimo Di Giannantonio, l’uomo che domenica scorsa ha tentato in tutti i modi di evitare che Fausto Filippone si lanciasse da un cavalcavia sull’A 14 […] L'articolo Tragedia Chieti, parla il mediatore: “Uccisione ...

Tragedia Chieti - parla il mediatore : “Uccisione della figlia è stato gesto programmato” : "È stato un gesto volontario in un luogo scelto appositamente che non dava nessuna possibilità di scampo", così psichiatra Massimo Di Giannantonio, l’uomo che domenica scorsa ha tentato in tutti i modi di evitare che Fausto Filippone si lanciasse da un cavalcavia sull'A 14 all'altezza di Francavilla al Mare, dopo aver ucciso la figlioletta e la moglie.Continua a leggere

La Tragedia del Dirigibile Italia - il laboratorio volante perso nell Artico : La tenda è oggi conservata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ed è stata oggetto di un lungo restauro che sta per concludersi. Fondamentale per la salvezza è il recupero della radio ...

La Spezia - 26enne trovato morto per strada/ Tragedia in via Borachia : sconosciute cause del decesso : La Spezia, 26enne trovato morto per strada: Tragedia in via Borachia, con un passante che ha rinvenuto il corpo senza vita di un uomo alle 6.30, sconosciute le cause del decesso(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:00:00 GMT)

Tragedia di Francavilla : il racconto dello psichiatra che ha tentato di dissuadere Fausto Filippone : “Escludo che la bambina sia stata sedata”. Lo ha detto all’ANSA lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, il mediatore che ha tentato, domenica scorsa, sul viadotto della A14, di dissuadere Fausto Filippone dal gettarsi nel vuoto. “Dal racconto degli agenti che sono giunti per primi sul posto – riferisce il direttore del dipartimento salute mentale della Asl Lanciano Vasto Chieti – la bambina era in piedi sul ...

Tragedia del viadotto - lo psichiatra : 'La figlia di Filippone non era stata sedata' : 'Escludo che la bambina sia stata sedata'. Lo ha detto all'Ansa lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, il mediatore che ha tentato, domenica scorsa, sul viadotto della A14, di dissuadere Fausto ...

Tragedia in A31 - Arianna - promessa del tennis morta bruciata nell'auto con il papà : Sulla Volkswagen Golf coinvolta nel tragico incidente avvenuto sull'autostrada A31 Valdastico sud, viaggiavano padre e figlia di Noventa Vicentina: Luciano Rossetto, 52 anni , aveva al suo fianco

Tragedia di Porto Sant'Elpidio - interviene la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Fermo : "Infittire la rete sociale di sostegno ... : "I recenti gravi fatti di cronaca, e in particolar modo quello che ha sconvolto la comunità di Porto Sant'Elpidio, dove si è perpetrato l'ennesimo femminicidio ai danni di una donna per mano del proprio coniuge, ci costringono ...

La Tragedia del viadotto 'Sono sconvolto - Filippone poteva essere fermato' : PESCARA - 'Mi viene difficile poter credere che sia sfuggito l'atteggiamento di questa persona, distaccata, in preda a uno stato che non aveva un aspetto di normalità. Faccio fatica a credere che ...

La Tragedia del viadotto : "Sono sconvolto - Filippone poteva essere fermato" : Parla il fratello di Marina Angrilli, la donna caduta dal balcone. Si sospetta una spinta del marito, che poi ha lanciato la figlia da 40 metri e si è tolto la...

Tragedia del cavalcavia - l'uomo ha confessato al mediatore il motivo del gesto Video : Aveva gia' deciso tutto, ha detto che la sua vita era stata rovinata ben 15 mesi prima della Tragedia per un avvenimento che non ha voluto raccontare ma di cui avrebbe colpa la moglie. Oltre a tale avvenimento ha influito sul suo stato mentale anche la morte della madre avvenuta qualche mese fa. Sono queste le parole a Radio Capital del dottore in psichiatria, Massimo Di Giannantonio, il medico che per oltre 7 ore ha cercato di far desistere ...

Tragedia Chieti - parla il fratello della moglie di Filippone : “Non è vero che lo tradiva” : Tragedia Chieti, parla il fratello della moglie di Filippone: “Non è vero che lo tradiva” Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste […] L'articolo Tragedia Chieti, parla il fratello della moglie di Filippone: “Non è vero che lo tradiva” ...

Tragedia Chieti - parla il fratello della moglie di Filippone : “Non è vero che lo tradiva” : Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste ore: "Si sta speculando in un momento di così tragico dolore gli aspetti della vita inesistenti. Questo è un fatto inaccettabile".Continua a leggere

Tragedia viadotto A14 - il mediatore : la vita del padre era cambiata 15 mesi fa : 'La morte della madre è stato uno dei fattori che hanno provocato la decisione di Fausto Filippone', dice a Radio Capital lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, che per sette ore ha cercato di ...