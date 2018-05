Torino | operazioni per disinnescare l’ordigno bellico da 227 chili ritrovato al Lingotto

Disinnesco ordigno bellico a Torino : proseguono le operazioni - rimossa la spoletta di coda : proseguono le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi a Torino, in via Nizza, durante i lavori di scavo nei pressi di Eataly. Gli artificieri del 32° Reggimento genio guastatori dell’Esercito stanno procedendo alla messa in sicurezza della bomba da 500 libre, che ha all’interno 130 chili di esplosivo. Gli artificieri hanno rimosso la spoletta di coda, mentre quella “di naso”, quella ...

Disinnesco ordigno bellico a Torino : iniziate le operazioni : iniziate a Torino le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi in via Nizza, durante i lavori di scavo nei pressi di Eataly. Gli artificieri del 32° Reggimento genio guastatori dell’Esercito metteranno in sicurezza la bomba da 500 libre, che ha all’interno 130 chili di esplosivo. Evacuata la zona compresa tra via Nizza sino all’incrocio con via Millefonti, via Garessio, via Genova e corso ...