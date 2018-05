Torino | disinnescato ordigno bellico al Lingotto Operazioni concluse | bomba trasportata

Torino : ordigno bellico disinnescato - riaperta l’area del Lingotto : Le operazioni di disinnesco e la messa in sicurezza dell’ordigno bellico a Torino, in zona Lingotto, sono terminate: lo hanno annunciato ufficialmente le autorità militari. La bomba inattiva è stata caricata su un mezzo dell’esercito e trasportata in una zona militare fuori Torino. L’area interdetta è stata riaperta: i residenti stanno tornando nelle proprie abitazioni. In via di ripristino i collegamenti ferroviari, aerei, ...